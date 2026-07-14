СБУ стала одной из самых эффективных секретных организаций в мире – The Telegraph

Служба безопасности Украины за более чем четыре года полномасштабной войны с Россией стала одной из самых эффективных и результативных спецслужб в мире. За это время ей удалось объединить сразу несколько моделей своей работы.

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Такое мнение высказал отставной полковник Объединенного химического, биологического, радиологического и ядерного полка Королевских вооруженных сил Великобритании Хамиш де Бреттон-Гордон. Его слова приведены в колонке газеты The Guardian.

Как в Великобритании высоко оценили СБУ

Серия операций, которые приписывают СБУ, по его мнению, демонстрирует кардинальное изменение возможностей спецслужб Украины.

"СБУ стала исключительной гибридной организацией. Она унаследовала жесткие методы советских спецслужб, соединила их с точностью и смелостью, которые традиционно ассоциируются с израильским "Моссадом", а также с современными технологиями, системами наблюдения и обменом разведданными, характерными для западных спецслужб. Это чрезвычайно мощное сочетание", – написал он.

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Эксперт считает, что не менее важным, чем ликвидация целей, является также психологический эффект от таких операций.

"Каждый российский генерал, офицер спецслужб, производитель оружия или коллаборационист теперь должен задумываться, не следят ли за ним. Сомнение – одно из самых мощных видов оружия в разведывательной войне. Когда появляется страх, он подрывает уверенность, затрудняет принятие решений и заставляет противника тратить огромные ресурсы только на собственную защиту", – отметил полковник.

Особое внимание британский офицер уделил операции "Паутина". По его мнению, она продемонстрировала уровень планирования и изобретательности, который раньше казался почти невозможным, а также заставила Россию защищать территории, которые, по мнению Москвы, "были безопасными". Бреттон-Гордон также подчеркнул, что успехи Украины объясняются не только технологиями, но и осведомленностью о состоянии российского общества, знанием языка и внутренних процессов, что способствует проведению операций СБУ.

Напомним, ранее СБУ нанесла удары по военной инфраструктуре РФ во временно оккупированном Крыму. Были поражены авиабаза "Джанкой", инфраструктура порта "Крым" в Керчи, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы центра спецопераций "Альфа" нанесли успешные удары по линейно-производственно-диспетчерской станции "Второво" в Владимирской области России. Это был уже второй удар за текущий месяц по объекту, обеспечивающему Москву топливом.

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