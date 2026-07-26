Армия РФ атаковала дронами молочную ферму в Сумской области: часть животных погибла

Российская оккупационная армия массированно атаковала молочную ферму в Сумской области. В результате обстрела часть животных погибла.

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На месте удара зафиксированы существенные разрушения. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

Последствия террора

По информации ОВА, россияне атакуют беспилотниками ферму одного из производителей молока в Сумской области еще с вечера 25 июля. В результате атак по ферме в Дубовязовской громаде погибли коровы, также есть раненые животные.

На территории хозяйства работники обнаружили двигатель от реактивного БПЛА, рядом с погибшим животным. По предварительным данным, люди не пострадали.

"Это гражданское предприятие, которое даже в условиях войны продолжает работать и производить молоко. Враг сознательно разрушает хозяйства, имущество и результаты человеческого труда", – отметили в областной администрации.

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Также в администрации отметили, что за сутки в регионе вследствие вражеских ударов повреждены и разрушены частные и многоквартирные дома, медицинские и образовательные учреждения, магазины, хозяйственные и сельскохозяйственные помещения, объекты гражданской инфраструктуры и автомобили.

Напомним, 25 июля российская оккупационная армия нанесла новую серию ударов по Запорожью. Целью врага в очередной раз стала гражданская инфраструктура областного центра. 11 человек получили ранения , ещё один человек погиб.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области российские оккупанты убили доцента авиационного института Геннадия Симбирского. Захватчики целенаправленно нанесли удар беспилотником по гражданскому автомобилю.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 26 июля российская оккупационная армия продолжила обстрел Харькова. Захватчики применили баражирующий боеприпас "Бандероль" для нанесения удара по жилому дому. В результате атаки погиб человек, также есть много пострадавших.

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