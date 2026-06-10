Россия атаковала Павлоград: повреждена многоэтажка, среди пострадавших – ребенок. Фото и видео

Вечером в среду, 10 июня, российские войска атаковали Павлоград в Днепропетровской области ударными БпЛА. Один из дронов попал в многоэтажку, известно как минимум о пяти пострадавших, среди которых есть ребенок.

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В результате атаки вспыхнул пожар. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

По состоянию на 20:36 количество пострадавших возросло до пяти человек. Это 13-летний мальчик и мужчины 43, 44 и 79 лет – они будут лечиться амбулаторно. Также в больницу доставили 75-летнюю женщину, она в тяжелом состоянии.

Городской голова Павлограда Анатолий Вершина сообщил о последствиях очередной вражеской атаки на город. В результате удара РФ поврежден жилой дом, промышленное предприятие и близлежащие дома.

Как сообщал OBOZ.UA, на рассвете 10 июня российские войска массированно атаковали дронами Харьков: в городе зафиксировано более 20 ударов, вспыхнул пожар. Основной удар пришелся на Холодногорский район города, также атакованы Немышлянский и Индустриальный районы.

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