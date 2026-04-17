Россия готовит новое наступление: в ГУР раскрыли, в какой срок враг хочет захватить Донбасс

Страна-агрессор Россия планирует наступление на востоке Украины, чтобы установить полный контроль над Донбассом. Враг хочет захватить весь регион до сентября 2026 года.

Видео дня

Об этом сообщает The Financial Times ссылаясь на информацию Главного управления разведки Украины. Сейчас агрессор активно стягивает войска в зону боевых действий.

По словам заместителя начальника ГУР МО Украины генерал-майора Вадима Скибицкого, РФ готовит новую наземную наступательную операцию на юго-востоке Украины и планирует задействовать стратегический резерв и усилить группировку еще 20 тысячами военных.

"Имея около 680 000 солдат на территории Донбасса, Россия стремится захватить весь регион до сентября", – подчеркнул он.

Скибицкий добавил, что таким образом Москва дает понять, что не настроена серьезно на переговоры и вместо этого намерена продолжать войну.

Ракетное давление РФ растет

В материале отмечается, что кроме действий на востоке, войска РФ усиливают удары баллистическими ракетами по украинским городам.

Заместитель начальника ГУР сообщил, что Россия производит около 60 ракет "Искандер" ежемесячно и наращивает количество пусковых установок, тогда как Украина не имеет достаточного количества современных систем ПВО, в частности американских Patriot, для полного покрытия территории.

Он предостерег, что увеличение ракетных и дроновых ударов является частью более широкой стратегии РФ по уничтожению критической инфраструктуры и подготовки к новому весенне-летнему наступлению.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian заявил, что РФ не остановится в случае захвата Донецкой области и будет продолжать оккупацию территорий. Под угрозой могут оказаться Днепр и Харьков, которые Кремль выберет своей дальнейшей целью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!