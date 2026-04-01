В войне Украины с Россией наметился 'перелом': в ISW указали на изменения на фронте. Карта

В российско-украинской войне наметился перелом. За последние полгода темпы продвижения войск РФ заметно замедлились, а украинские контратаки и удары средней дальности обострили системные проблемы российской армии и поставили под вопрос планы командования ВС России по весенне-летнему наступлению.

Об этом говорится в новом материале Института изучения войны. Аналитики утверждают, что сейчас неизбежность победы РФ в войне против Украины выглядит еще более сомнительной, чем это было до сих пор.

Продвижение РФ замедлилось

В ISW констатировали, что продвижение российских оккупационных войск в Украине замедлилось, поскольку Силы обороны продолжают оспаривать инициативу на разных секторах фронта в течение длительного периода.

Позиция России на поле боя изменилась за последние шесть месяцев (с октября 2025 года по март 2026 года), ведь украинские контратаки и удары средней дальности, блокирование возможности использования российскими оккупантами терминалов Starlink и усилия Кремля по блокированию Telegram обострили существующие проблемы в российских вооруженных силах.

В ISW оценили, что российские войска захватили 1929,69 кв км в период с 1 октября 2025 года по 31 марта 2026 года, продвигаясь в среднем на 10,66 квадратных километра в день.

В период с 1 октября 2024 года по 31 марта 2025 года скорость продвижения оккупантов составляла около 14,9 кв км в день.

При этом темпы продвижения войск РФ упали более чем вдвое с начала 2026 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Если в январе-марте 2025-го они продвигались со средней скоростью 11,06 кв км в сутки, то в первые три месяца 2026-го этот показатель сократился до 5,5 кв км в день.

Среди причин такого замедления аналитики прежде всего называют украинские контратаки и удары средней дальности

В ISW напомнили, что зимой и весной этого года Силы обороны достигли наибольших успехов на поле боя с момента начала Курской операции в августе 2024 года и освободили самую большую территорию в Украине после контрнаступления 2023 года.

С конца января до середины марта двумя отдельными атаками украинские войска освободили более 400 кв км на Александровском и Гуляйпольском направлениях. По словам главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского, украинские войска отдают приоритет проведению контратак в районах, где российские силы слабы, чтобы вернуть и сохранить оперативную и стратегическую инициативу.

"Украинские контратаки на юге Украины имели каскадное влияние на другие участки фронта, заставляя российские войска выбирать между защитой от украинских контратак и распределением живой силы и ресурсов для наступательных операций на других участках фронта", – указано в материале.

Кроме того, по оценкам ISW, Силы обороны также освободили не менее 183 кв км в Купянске и его окрестностях в декабре 2025-го – и Россия не может захватить эту территорию снова, несмотря на все усилия.

Аналитики считают, что реалии поля боя по состоянию на конец марта 2026 года доказывают: значительные российские достижения на поле боя, не говоря уже о полной победе, не являются неизбежными.

Сейчас ничто не указывает на то, что РФ способна быстро снова оккупировать утраченные территории на Купянском направлении или на юге Украины. Российские войска значительно замедлились – прежде всего потому, что продолжают нести потери в личном составе и все больше полагаются на плохо обученную и невооруженную пехоту для достижения успехов.

Российские войска также перешли к тактике инфильтрации, чтобы достичь успехов на всем фронте в 2025 году, но в последнее время им было трудно закрепиться там, куда они инфильтрировались – что частично способствовало украинским контратакам на юге Украины в феврале 2026 года.

"Российские войска удерживали инициативу на всем театре военных действий с 2023 года, но недавние украинские достижения на Купянском направлении и на юге Украины демонстрируют, что украинские войска способны проводить успешные контратаки, достигать тактически значительных успехов, препятствовать подготовке России к наступательным операциям и оспаривать инициативу на поле боя в некоторых секторах", – резюмировали аналитики.

Российские пропагандисты пожаловались, что контратаки ВСУ подорвали способность РФ проводить наступательные операции в 2026 году. Беспокоит их также вред от украинских дипстрайков.

В то же время в России заявляют, что путинской армии следует сосредоточиться на захвате Славянска и Краматорска для достижения "победы".

