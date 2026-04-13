Если Россия получит "весь Донбасс": как может развиваться негативный сценарий и что в этом случае угрожает другим регионам

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian заявил, что Россия не остановится в случае захвата Донецкой области и будет продолжать оккупацию территорий нашей страны. Под угрозой могут оказаться Днепр и Харьков, которые Кремль изберет своей дальнейшей целью. Насколько реалистичен такой сценарий и какая область находится под большей угрозой постараемся разобраться – рассматривая худший вариант развития событий, который только может развернуться на поле боя.

Об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Самій укрепленный плацдарм

Прежде всего важно понимать, что Россия никогда не отказывалась от планов полного захвата Украины, который она изначально для себя и ставила в 2022 году. Любые заявления о том, что если РФ отдать всю Донецкую область, то она остановится – являются не более чем манипуляцией с целью без боя взять под свой контроль самый укрепленный плацдарм на всем украинском театре боевых действий. А затем перейти к поступательному выполнению плана по прочим областям.

Весьма показательным является то, что российская сторона регулярно озвучивающая свои требования, использует термин Донбасс, что уже является географической камуфлет-ловушкой.

В статье на OBOZ.UA "Вывод войск с Донбасса и Славянско-Краматорский плацдарм: какая ловушка стоит за требованиями России" я детально описал не только про ошибочность использования термина "Донбасс", который касается не территориальной единицы, а геологического региона, но и потенциал Славянско-Краматорского плацдарма, который может окончательно истощить войска российских оккупантов, что должно стать поворотным моментом в войне.

Сегодня мы видим, что РОВ и вправду исчерпали свой прежний ударный потенциал и не только не способны проводить масштабные общевойсковые наступательные операции, но и по ряду направлений даже удерживать занятые ранее позиции.

Впервые с 2023 года Силы обороны Украины проводят тактического уровня контратаки с результатом освобождения территорий нашей страны выше темпов РОВ по их оккупации – при том, что сейчас должна проходить и проходит стартовая фаза весенне-летней наступательной кампании российских захватчиков.

Очевидно, что российские войска не в состоянии до конца 2026 года захватить более 5 300 км² территории Донецкой области, в настоящее время контролируемых СОУ и являющихся наиболее укрепленным плацдармом всего театра боевых действий.

Но чтобы быть готовым к любым угрозам следует готовиться к худшему сценарию из всех возможных, а потому допустим: что, если Донецкая область не устоит под напором РОВ? Какой области и какому областному центру грозит наибольшая опасность?

Апокалиптический сценарий

В случае падения обороны Донецкой области армия России выйдет на административные границы Харьковской и Днепропетровской областей. И это позволит российскому командованию объединить и сосредоточить более организованно силы и средства самой многочисленной ударной группировки РОВ в Украине.

В настоящее время мы говорим о потенциале 2-й, 3-й, 8-й, 20-й, 25-й, 41-й, 51-й и прочих общевойсковых армий, армейских корпусов, бригад, дивизий, отдельно взятых сил и средств, приданных с других направлений. Суммарно речь идет о концентрации более 300 тысячной группировки. Но перед этими силами и средствами будет стоять выбор, куда двигаться далее с учетом рельефно-ландшафтных и прочих особенностей Харьковской и Днепропетровской областей. И тут следует отметить – Харьковщина для РОВ не является наиболее предпочтительным, удобным направлением.

Дело в том, что за Донецкой областью начинается непростой рельеф для наступления, а также обширные лесные массивы "Сосны", "Изюмский лес", "Лука" и прочие. Даже трасса М-03, дающая прямой выход на Изюм и в перспективе на Харьков, не является вспомогательным элементом с учетом предполагаемых затяжных боев (как, например, было в Серебрянском лесничестве), которые могут для РОВ затянуться не на месяцы, а на годы.

При этом в случае падения Донецкой области командование РОВ не сможет просто взять и перебросить силы и средства в достаточном количестве, например, на Харьковское направление в Белгородскую область.

По опыту вторжения 2022 года и провальному наступлению на Волчанском направлении мая 2024-го очевидно, что для наступления на такой большой город как Харьков, а также его штурма хотя бы в лоб, без охвата с трех направлений, не говоря уже об окружении, необходима концентрация сил средств не менее 300-350 тысяч человек. Грубо говоря – это практически вся группировка, сконцентрированная у РОВ на сегодняшний день в Донецкой области.

Это еще один момент, который не на пользу РОВ – отсутствие достаточного качественного и количественного ресурса для проведения таких общевойсковых операций. С другой стороны, количество, но не качество, может быть решено путем проведения всеобщей мобилизации.

Харьковская область и Харьков непосредственно – это самое сложное направление, на которое вообще РОВ могут решиться наступать после изнурительных, кровопролитных боев в Донецкой области.

Тем не менее, это не означает, что они не будут действовать по принципу ползучего наступления, выгрызая по метрам территории. Особенно если они не будут подготовлены к этой угрозе, а потому формирование обороны остается не просто актуальным, а обязательным для области вне зависимости от того, насколько этот сценарий реалистичен.

Исходя из всего вышеизложенного, в случае падения Донецкой области основное внимание РОВ будет сконцентрировано на продвижении вглубь Днепропетровской области, как наиболее располагающую к таким действиям.

Да. И вероятность этого куда выше, чем повышенное внимание РОВ к Харьковщине.

Российским оккупантам очень тяжело дался выход на Днепропетровщину в 2025 году в межречье Волчья-Вороная, по реке Янчул, а также трассе Н-15 к Покровскому. Более того, сейчас РОВ практически полностью потеряли контроль ситуации на этом участке фронта, а 29-я и 36-я армии вынуждены переходить вместо наступления к обороне.

Тем не менее, это не означает, что российские оккупанты отказываются от поставленных задач, поскольку контроль над Покровским, трассой Н-15 и Р-85 – это важный элемент в формировании на перспективу плацдарма для наступления на Запорожье. Поэтому в южном подбрюшье Днепропетровской области российские оккупанты будут продолжать стараться установить контроль над узловым городом Покровское и расширить зону контроля на правый берег реки Гайчур.

В свою очередь в случае высвобождения ресурса 2-й, 41-й и 51-й ОВА в Донецкой области, они могут сосредоточиться на Новопавловском направлении, по северному берегу реки Соленая, а также на Межевую по трассе 04-06 и Павлоград по М-30.

Отсутствие серьезных рельефно-ландшафтных преград до самого Павлограда, за исключением реки Чаплины, располагает к умеренному, на тактическом уровне продвижению группировки из 3-4-х ОВА и рядом приданных сил и средств.

В случае Днепропетровской области (при развитии событий по апокалиптическому сценарию) противник может быть заторможен либо остановлен только многоуровневой, эшелонированной обороной, ориентированной на противопехотные заграждения как пассивного, так и активного типа.

Оценивая оборонные возможности областей, не учитывая возведенные искусственные преграды, линии обороны, а исключительно рельефно-ландшафтные особенности, очевидным становится, что именно Днепропетровская область может оказаться под большей угрозой наступления РОВ в случае падения обороны в Донецкой области.

Но как в случае с Харьковской, так и Днепропетровской областями серьезной преградой для РОВ будут большие города, такие как Изюм, Павлоград, не говоря уже о Харькове и Днепре. При этом операция по штурму Днепра сопряжена с еще большими трудностями нежели Харьковом, что для начала лобовой операции вынуждает РОВ сконцентрировать в зоне боевых действий до 500 тысяч личного состава.

Выводы

Повторюсь, мною выше описан сценарий, который даже я считаю маловероятным, но который (как любая сотая доля процента вероятности) заслуживает быть принятым во внимание.

Российские войска на сегодняшний день значительно истощены, по результатам изнурительного 2025 года. Оборонная стратегия Сил обороны Украины, главной задачей которой является истощение противника – работает и дает свои результаты. Но это не означает, что мы должны выдыхать и расслабляться.

Противник на сегодняшний день концентрируется на терроре областных центров. Херсон, Харьков, Запорожье, Сумы… Удары становятся системными и по мере нарастающей катастрофы для РОВ на поле боя будут только масштабироваться. Чем провальнее ситуация у оккупантов на фронте, тем интенсивнее террор гражданского населения.

Тем не менее, формирование многоуровневой, эшелонированной обороны остается обязательной составляющей безопасности каждой из областей, которые находятся в непосредственной близости от зоны боевых действий, либо граничат с Россией.