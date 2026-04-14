'Мартовское наступление оказалось ничтожным, но у врага есть ресурсы': Селезнев дал прогноз на весну и лето. Карта

Мартовское наступление захватчиков не принесло успеха России, ведь Силы обороны своими действиями перечеркнули планы врага и не дали ему существенно продвинуться. Впрочем, оккупационная армия пытается восстановить свой наступательный потенциал, чтобы двигаться вперед.

На конец весны и на лето противник снова попытается захватить территории, которые страна-агрессор включила в свой состав. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA озвучил военный эксперт Владислав Селезнев.

"Я считаю, что первый этап российского преждевременного весеннего наступления для россиян оказался неудачным, все поставленные цели россияне буквально провалили. Однако, говорить, что противник полностью выхолостил свой наступательный потенциал, нелогично", – подчеркнул он.

Ситуация на разных направлениях фронта

По словам Селезнева, в последние недели в мониторинговых ресурсах фиксируется переброска российских сил и средств через Мелитополь, что может свидетельствовать о концентрации усилий для активизации атак на Ореховском направлении, и такая тактика выглядит логичной с точки зрения противника.

Эксперт напомнил, что ранее российские войска пытались наступать значительными силами вдоль трассы Е-105 в районе Степногорска и Плавней, продвигаясь узким коридором вдоль бывшего русла Днепра. Но такая конфигурация фронта создавала для них уязвимое положение, поскольку украинские силы могли нанести фланговые удары и перерезать наступление.

Сейчас, по его словам, бои тактического уровня продолжаются в районах Плавней и Степногорска, преимущественно в южной части населенных пунктов, однако основная цель противника – усиление давления на оборону Орехова.

Кроме того, российские силы пытаются синхронизировать действия, и атакуют украинские позиции юго-западнее Гуляйполя, чтобы потенциально создать "клещи" вокруг группировки Сил обороны в районе Орехова. По мнению эксперта, в ближайшее время на этом участке фронта стоит ожидать заметной динамики боевых действий.

"Читая сводки Генштаба, мы видим, что район Покровска и Мирногорода по-прежнему остается сосредоточением вражеских усилий – больше всего боевых столкновений происходит именно там. Даже по итогам так называемого "пасхального перемирия" количество боевых столкновений немалое, и, кстати, у противника немалый уровень потерь. То есть враг попытался воспользоваться военной хитростью, чтобы значительно улучшить свое тактическое положение на определенных рубежах и позициях. Но там, где он пытался атаковать, все эти попытки были отбиты, и противник не добился ничего нового, кроме увеличения мартиролога их потерь", – пояснил он.

Еще одним напряженным направлением остается Славянское. После потери контроля над Северском ситуация на этом участке фронта ухудшилась, однако наличие мощного украинского подразделения сдерживает попытки противника достичь значительных территориальных достижений в ближайшей перспективе.

В то же время, по словам Селезнева, российские войска продолжают синхронные действия на разных отрезках фронта и пытаются выявить слабые места в обороне, из-за чего полной стабилизации на всей протяженности линии соприкосновения не наблюдается. Это касается как Сумской области, так и северных районов Харьковщины.

Также, подчеркнул эксперт, отдельно отмечается сохранение активности оккупантов на Купянском направлении, где продолжаются бои за попытки продвижения к северной части города. Хотя эти атаки не приносят успеха, они создают дополнительные риски для украинских подразделений, которые обороняют Купянск и Купянск-Узловой.

"Говорить о том, что мы где-то имеем абсолютно провальную ситуацию на поле боя, я не рискну. Де-факто мартовское наступление противника оказалось абсолютно ничтожным, но у него есть ресурсы. Поэтому я остаюсь верным своему утверждению в плане того, что конец весны и лето текущего года будут достаточно динамичными в плане попыток врага силой оружия захватить те территории Украины, которые согласно новой редакции российской конституции, включены в состав РФ", – пояснил Селезнев.

Возможности РФ по новым буферным зонам

Что касается темы буферной зоны, то значительный резонанс в украинском информационном пространстве вызвало заявление бригадного генерала Павла Палисы о возможных попытках противника создать ее на территории Винницкой области. По его оценке, это могло бы быть направлено на прикрытие группировки, дислоцированной в районе самопровозглашенной Приднестровской Молдавской республики.

"Есть ли эти силы и возможности? В определенной степени здесь и сейчас эти ресурсы есть. Речь не идет о Винницкой области, речь идет о других участках фронта. Но эти ресурсы у противника имеют тенденцию к выхолащиванию. Поэтому я считаю, что все-таки до конца лета большая часть военного, равно как и экономического потенциала РФ, которая обеспечивает активность на поле боя, украинскими Силами обороны будет выхолощена.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что войска РФ снизили темпы наступления на фронте. Оккупанты впервые за последние 2,5 года практически не продвинулись: их территориальные "достижения" за первый месяц весны составили всего 23 кв. км, на некоторых участках фронта захватчики потеряли ранее захваченную территорию.

