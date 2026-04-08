Россия 'замахнулась' на создание буферной зоны в Винницкой области: Палиса оценил угрозу

Россияне по-прежнему намерены создать в Украине буферную зону в Харьковской, Сумской и Черниговской областях, также подготовить условия для попытки захвата Запорожья и Херсонщины и в будущем – Николаевской и Одесской областей. И даже впервые заявляют о создании буферной зоны в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья.

Однако переживать по этому поводу не стоит, поскольку сил и средств для реализации таких амбициозных планов у них нет. Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента, полковник Павел Палиса в интервью медиа.

Какие планы у врага

Относительно планов оккупантов на весенне-летнюю кампанию Палиса отметил, что россияне все время меняют свои планы и дедлайны для их выполнения. Однако основное их внимание в этом году будет сосредоточено на Донбассе. Кроме того, при благоприятных для них условиях они будут развивать и наращивать усилия на Южном направлении – это Александровский и все Запорожское направление (имеется в виду вся Запорожская область. – Ред.).

Что касается их дальнейших намерений, то заместитель руководителя Офиса президента отметил, что у россиян по-прежнему остается в планах создать буферную зону в Харьковской, Сумской и Черниговской областях. Также будут пытаться подготовить условия для попытки захвата Запорожья и Херсонщины и в долгосрочной перспективе реализовать свои агрессивные амбиции по захвату Николаевской и Одесской областей.

Кроме того, враг впервые заговорил о намерениях создания буферной зоны в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья:

"У них в планах даже появился пункт о создании буферной зоны в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья. Это впервые зафиксировано у них планы такого характера. Откровенно говорю, что паниковать здесь не стоит, потому что на данный момент я не вижу у них сил для реализации всех этих намерений", – отметил Павел Палиса.

