Судьба войны решится до конца лета: Селезнев озвучил прогноз

Российская оккупационная армия де-факто провалила первую фазу весеннего наступления в Украине, не выполнив ни одной из поставленных целей. Готовясь к новому этапу, враг перебрасывает силы и средства на определенные участки фронта, в частности, под Орехово, где в ближайшее время может быть достаточно "горячо". Противник, как и прежде, будет искать слабые места в украинской обороне и действовать вдоль всей линии фронта, поэтому период до конца лета может быть достаточно напряженным.

Тем не менее, если до конца лета враг не добьется поставленных целей, его ресурсы благодаря усилиям Сил обороны будут критически выхолощены, а глава Белого дома займется собственными внутриполитическими проблемами, Кремль может принять решение о заморозке войны.

Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZ.UA озвучил военный эксперт Владислав Селезнев.

– Враг начал свое весеннее наступление раньше, чем ожидалось. В частности, в одном из предыдущих интервью вы предполагали, что оно начнется в конце апреля. По вашим оценкам, можно ли сказать, что первый этап наступления уже проигран? Допускаете ли, что на втором этапе лучшие погодные условия и "зеленка" дадут врагу определенные преимущества? Можно ли говорить о том, что в течение ближайших недель врагу удастся развить достаточно масштабное наступление?

– Частично на свой вопрос вы уже ответили. Да, безусловно, конец апреля – это стабилизация грунтов после весенних дождей, это "зеленка", которая создает соответствующие условия для активизации действий противника, ведь противник будет иметь возможность скрыто накапливать соответствующие силы и ресурсы на приоритетных для себя направлениях.

Да, я полагаю, что первый этап российского преждевременного весеннего наступления для россиян оказался неудачным, все поставленные цели россияне буквально провалили. Тем не менее, говорить о том, что противник полностью выхолостил свой наступательный потенциал, нелогично.

Обратите внимание: в последнее время в мониторинговых ресурсах появляются сообщения о том, что противник последние несколько недель активно перебрасывает свои силы и средства через Мелитополь, то есть концентрирует свои усилия, скорее всего, с целью масштабирования атак на Ореховском направлении. Ведь в принципе, это логично.

Когда до недавнего времени противник пытался атаковать достаточно серьезными силами по трассе Е-105 в районе Степногорска и Плавней, двигаясь узкой полосой вдоль бывшего русла Днепра, когда еще было Каховское водохранилище, то там он заведомо загонял себя в неудобное положение. Этот крайне узкий туннель позволял украинским Силам обороны в любой момент буквально перерезать ударом с фланга весь этот наступательный порыв противника.

Противник ведет бои тактического уровня и в районе Плавней, и в районе Степногорска, в основном в южной части этого населенного пункта, но де-факто концентрирует свои усилия с тем, чтобы значительно увеличить давление на защитников Орехово. Бои в районе Щербаковки, Малых Щербаков, я думаю, являются тем самым подтверждением.

Плюс противник пытается действовать синхронизованно, атакуя наших защитников юго-западнее Гуляйполя, пытаясь этими "клещами" зажать группировку украинских Сил обороны в районе Орехово. Думаю, что именно в этом месте в ближайшее время мы будем видеть серьезную динамику непосредственно на поле боя.

Да, безусловно, читая сводки Генштаба, мы видим, что район Покровска и Мирногорода по-прежнему остается сосредоточением вражеских усилий – больше всего боестолкновений происходит именно там. Даже по итогам так называемого "пасхального перемирия" количество боевых столкновений немалое, и, кстати, у противника немалый уровень потерь. То есть враг попытался воспользоваться военной хитростью, чтобы значительно улучшить свое тактическое положение на определенных рубежах и позициях. Но там, где он пытался атаковать, все эти попытки были отбиты, и противник не добился ничего нового, кроме увеличения мартиролога их потерь.

Еще одна достаточно тревожная, как по мне, точка на карте боевых действий – это направление на Славянск. С одной стороны, я понимаю, что после потери нами контроля над Северском ситуация для нас развивается в достаточно негативном ключе, а с другой – благодаря тому, что на этом участке фронта действует мощное соединение украинской армии, думаю, что те попытки противника, которые он пытался реализовать, в ближайшее время, не получат серьезного масштабирования в части значительного приобретения территорий нашей страны.

Что касается других участков фронта, то противник будет действовать далее синхронизованно практически везде, пытаясь отыскать слабые места в нашей обороне. Поэтому вряд ли мы увидим где-либо затишье на поле боя практически на всех 1100 км активной части линии фронта. Это касается и Сумской области, и севера Харьковской области.

Опять же противник все еще не оставляет намерений и планов в части продвижения в северную часть Купянска. Бои там продолжаются неуспешно для россиян, но всякий раз несут серьезные риски и угрозы нашей группировке, которая обороняет и Купянск, и Купянск-Узловой. Причем, на этом участке фронта противник действует в определенной степени синхронизованно, атакуя Купянск как с севера, так и с юго-востока. То есть ситуация там остается достаточно сложной.

Говорить о том, что мы где-то имеем абсолютно провальную ситуацию на поле боя я не рискну. Де-факто мартовское наступление противника оказалось абсолютно никчемным, но у противника есть ресурсы. Поэтому я остаюсь верным своим утверждениям в плане того, что конец весны и лето текущего года будут достаточно динамичными в плане попыток врага силой оружия захватить те территории Украины, которые в соответствии с новой редакцией российской конституции, включены в состав РФ.

Плюс буферные зоны. Буквально на днях достаточно серьезный резонанс в украинском информационном пространстве вызвало заявление бригадного генерала Павла Палисы о том, что враг будет пытаться формировать буферную зону на территории Винницкой области, дабы таким образом обезопасить свой группировку, которая находится на территории самопровозглашенной Приднестровской Молдавской республики. Путин еще в мае позапрошлого года поставил задачу создания буферной зоны и эту задачу российская армия по мере сил и возможностей будет пытаться реализовать.

Есть ли эти силы и возможности? В определенной степени здесь и сейчас эти ресурсы есть. Речь не идет о Винницкой области, речь идет об иных участках фронта. Но эти ресурсы у противника имеют тенденцию к выхолащиванию. Поэтому я полагаю, что все-таки до конца лета большую часть военного, равно как и экономического потенциала РФ, которая обеспечивает активность на поле боя, украинскими Силами обороны будет выхолощена.

"Санкции имени генерала Василия Малюка" продолжают работать и приносить нам весьма позитивные результаты и негативные последствия для российской армии, для российской экономики, для РФ в целом.

– Вы сказали об объективных проблемах, с которыми сегодня сталкивается страна-агрессор, в частности в плане ресурсов. В этом контексте президент Зеленский допустил, что Путин может готовиться к окончанию войны. Почему он пришел к такому выводу? Потому что в России отключают Telegram и интернет, что может быть связано с тем, что Кремль планирует непопулярные шаги. Например, объявить об окончании своей бесславной войны против Украины, либо, наоборот, об объявлении всеобщей или по крайней мере масштабной мобилизации. На какой из этих вариантов вы делаете большую ставку?

– Я полагаю, что в этом случае высшее военно-политическое руководство РФ направляет все свои силы для того, чтобы превратить Россию в своего рода КНДР 2.0 путем обрезания от всех альтернативных источников информации. Каким образом далее этими возможностями будет пользоваться российское высшее военно-политическое руководство, пока сложно предположить. В принципе, противник не раз имел возможности использовать дополнительные мобилизационные ресурсы, но сих пор этого не было сделано.

По какой причине? В голову Путину или Герасимову я не залезу, но очевидно, что есть достаточно веские причины, чтобы, в первую очередь, финансовыми ресурсами спонсировать или активировать опцию в части призыва дополнительных партий российских убийц, которые на нашей земле убивают женщин, стариков и детей. Возможны ли варианты проведения дополнительных волн мобилизации? С учетом серьезной стагнации российской экономики, я полагаю, что нет.

Думаю, что окончательное решение в плане того, каким образом, по каким сценариям будет развиваться российско-украинская война, Путиным и его окружением будет принято ближе к концу лета. Если не будет результатов на поле боя, на которые рассчитывает российский генштаб, если российские объекты оборонно-промышленного комплекса, нефтеперерабатывающей промышленности будут уничтожаться и разрушаться с помощью эффективных действий украинских Сил обороны, ракетами, дронами, если в целом тенденции будут таковы, что российская экономика будет буквально уходить в крутое пике из-за нехватки ресурсов и доступа к современным технологиям, вполне возможно, что будет приниматься решение о заморозке российско-украинской войны.

Нужно ли для этого Путину блокировать Telegram и другие социальные сети? Не думаю. Российская пропаганда и террористическая система, в том числе внесудебного преследования, полностью выхолостила способность российского общества к бунтам и проявлению иных актов и акций неповиновения. Народное сопротивление в РФ за эти годы серьезно подавлено, и лидеров протестного движения, я не назову ни единой фамилии российских политиков, лидеров общественного мнения, которые были бы готовы организовать и возглавить протесты.

Поэтому полагаю, что какое бы решение ни принял Путин и его окружение, это произойдет без каких-либо серьезных социальных потрясений и протестных акций.

Я полагаю, что на протяжении весны-лета мы будем видеть серьезную динамику на поле боя. Будет достаточно непросто, об этом говорит и президент Зеленский. Но я думаю, что он говорит не только в контексте тех процессов, которые происходят на поле боя, но и в плане политического давления со стороны наших главных партнеров из-за океана, из Вашингтона.

Позже, к сентябрю Трампу точно будет не до нас, он полностью углубится во внутреннюю американскую политику в связи с промежуточными выборами в Конгресс и Сенат. Ну а мы, я думаю, к тому времени еще прочистим наступательный потенциал российской армии, избавив Путина и его окружение от иллюзий, что они с помощью оружия смогут что-либо сделать на поле боя.