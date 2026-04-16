Украинские войска продвинулись в районах Славянска и Константиновки – ISW

Недавно украинские военные продвинулись в районах Славянска и Константиновки, что в Донецкой области. Вместе с тем оккупанты продолжают атаки, попытки наступления и инфильтрации.

Видео дня

В частности, бойцы ВСУ смогли продвинуться в центральной части Закитного, что к северо-востоку от Славянска. Об этом сообщают специалисты Института изучения войны (ISW).

Вражеские атаки продолжались в районе Лимана. Оккупанты атаковали в разных направлениях, в частности вблизи Яровой, Дробышево, Старого Каравана, Брусовки и Дибровы. Бои также шли на подступах к Славянску: возле Закитного, Каленики, Кривой Луки, а также в направлениях Резниковки, Озерного и Рай-Александровки.

На направлении Константиновка–Дружковка украинские войска также достигли тактического успеха, в частности к востоку от Константиновки и к югу от Берестка. Однако аналитики оценивают, что оккупанты могли продвинуться в районе Берестка.

Российские атаки также происходили вблизи Константиновки и на разных направлениях вокруг города, включая районы Минковки, Маркового, Часового Яра, Иванополье, Плещеевки, Клебан-Быка, Ильиновки, Яблоновки и Степановки. Боевые действия продолжались в направлениях Долгой Балки, Федоровки, Русиного Яра, Софиевки, Павловки и Новопавловки.

Напомним, на Покровском направлении (Донецкая область) у российского оккупационного войска есть продвижение в направлении Гришино, этот населенный пункт почти полностью захвачен противником. В районе села Светлое украинские Силы обороны находятся фактически в полуокружении.

Также OBOZ.UA сообщал, президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian заявил, что РФ не остановится в случае захвата Донецкой области и будет продолжать оккупацию территорий. Под угрозой могут оказаться Днепр и Харьков, которые Кремль выберет своей дальнейшей целью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!