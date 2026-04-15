На Покровском направлении оккупанты почти полностью захватили Гришино и взяли ВСУ в 'мешок' возле Светлого – DeepState

На Покровском направлении (Донецкая область) у российского оккупационного войска есть продвижение в направлении Гришино, этот населенный пункт почти полностью захвачен противником. В районе села Светлое украинские Силы обороны находятся фактически в полуокружении.

Видео дня

О последних новостях из Покровско-Мирноградской агломерации рассказали аналитики проекта DeepState. Картой и подробностями в среду, 15 апреля, они поделились в Telegram-канале.

Ситуация в районе Мирнограда и Покровска

Аналитики зафиксировали "продвижение и закрепление врага по посадке к северу от Ривного, что ставит под угрозу тех, кто удерживает этот мешок в районе Светлого".

Так называемая kill-zone в радиусе 20 километров от центра города Мирноград контролируется захватчиками, поэтому любое движение в этой зоне затруднено.

К югу от Мирнограда агрессор имеет возможность накапливать свою пехоту и технику, ведь украинские ударные беспилотники не могут туда добраться. На южные окраины города россияне стягивают ствольную артиллерию. Эти ресурсы противник использует для атак по северным окраинам, чтобы дожать Мирноград и его агломерацию.

Кроме этого, оккупанты продолжают давить в направлении Гришино из Покровска. Они "постепенно затягиваются" в Гришино и почти полностью оккупировали село.

"Все чаще фиксируются инфильтрации в районе Новоалександровки и Васильевки", – добавили в DeepState.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!