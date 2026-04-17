Россия готовится задействовать стратегический резерв в войне против Украины: в ISW объяснили, что это значит

Российское военное командование, вероятно, привлекает силы из собственных стратегических резервов. Это нужно для того, чтобы смягчить постоянную неспособность оккупационных сил достичь нереалистичных оперативных целей и сроков.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW). Из резервов планируется добавить 20 000 военнослужащих к своей группировке войск на юго-востоке Украины.

ВС РФ готовят новое наступление

Аналитики ISW приводят интервью заместителя главы ГУР Вадима Скибицкого для Financial Times за 16 апреля, где он заявил, что, согласно отчету военной разведки, Москва стремится оккупировать подконтрольную Украине часть Донецкой области до сентября 2026 года, и что сейчас там сосредоточено около 680 000 солдат.

Заявление Скибицкого, как отмечают аналитики, подтверждает недавние сообщения украинского военного обозревателя Константина Машовца о том, что армия России разворачивает своих резрвистов на направлениях Александровки и Запорожья, что далеко от их приоритетных усилий в Донецкой области.

Дедлайны не выполнены

Армия России столкнулась с несколькими трудностями в течение последних месяцев, включая одновременный рост потерь и снижение уровня вербовки, что угрожает успеху обычной тактики российского военного командования, которая заключается в проведении волн штурмов и инфильтрационных проникновений, говорят в ISW, и отмечают, что ВС РФ неоднократно проваливали дедлайны по поводу выполнения поставленных собственных боевых задач.

Согласно информации аналитиков, оккупанты захватили Покровск, но не продвинулись в направлении Константиновки и Дружковки для захвата обоих городов до конца апреля. Там предполагают, что привлечение резервов, если такое будет, вряд ли существенно изменит ситуацию на передовой, поскольку 20 000 солдат, по мнению аналитиков ISW, это значительно меньше, чем месячные потери России.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Guardian заявил, что РФ не остановится в случае захвата Донецкой области и будет продолжать оккупацию территорий. Под угрозой могут оказаться Днепр и Харьков, которые Кремль выберет своей дальнейшей целью.

