Силы обороны освободили Отрадное на Харьковщине и зачистили от врага окрестности. Видео

Силы обороны освободили населенный пункт Отрадное на Харьковщине и выбили врага из его окрестностей. Участие в операции приняли участие штурмовые подразделения, операторы БпЛА и артиллерия 129 отдельной тяжелой механизированной бригады.

Сейчас Отрадное находится под полным контролем украинских воинов. Подробности раскрыли в 129 ОВМБр, освобождение населенного пункта подтвердили и в DeepState.

Украинские воины разбили россиян вблизи Отрадного

Утром 15 мая в 129 отдельной тяжелой механизированной бригаде сообщили об освобождении села Отрадное Двуречанской поселковой громады, что на Харьковщине. Окрестности населенного пункта зачищены от оккупантов.

"В результате спланированной операции Силы обороны Украины осуществили зачистку населенного пункта Отрадное Двуречанского р-на Харьковской области и вернули его вместе с прилегающей местностью под свой контроль", – говорится в сообщении.

В бригаде рассказали, что подразделения 129 ОВМБр провели штурмовые действия, нанесли противнику огневое поражение и выбили его из лесополос, укрепленных позиций и опорных пунктов.

"К выполнению задачи были привлечены штурмовые подразделения, операторы БпЛА и артиллерия. Их слаженная работа позволила последовательно выявлять, поражать и уничтожать живую силу, огневые средства и укрытия противника. Это продвижение стало результатом мужества, выдержки и профессиональной работы украинских воинов, которые ежедневно выполняют боевые задачи", – отметили в бригаде, заверив, что продолжат уничтожать врага и освобождать украинскую землю.

В видео, опубликованном на ресурсах бригады, зафиксированы удары по оккупантам, а также украинские воины, поднявшие в Отрадном флаг Украины и знамя 129 бригады.

Освобождение Одрадного подтвердили и в DeepState, геолоцировав опубликованные защитниками кадры.

Там зафиксировали возвращение села и его окрестностей под полный контроль украинских сил. Враг при этом понес болезненные потери.

"Новые тактики войны приносят результат, в обороне враг понес значительные потери, а кто сумел — спасался бегством. 129 ОВМБр продолжает освобождать украинскую землю от кацапской сволочи", – говорится в сообщении проекта.

