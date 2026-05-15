УкраїнськаУКР
русскийРУС

Силы обороны освободили Отрадное на Харьковщине и зачистили от врага окрестности. Видео

Лилия Рагуцкая
War
4 минуты
489
Силы обороны освободили Отрадное на Харьковщине и зачистили от врага окрестности. Видео

Силы обороны освободили населенный пункт Отрадное на Харьковщине и выбили врага из его окрестностей. Участие в операции приняли участие штурмовые подразделения, операторы БпЛА и артиллерия 129 отдельной тяжелой механизированной бригады.

Сейчас Отрадное находится под полным контролем украинских воинов. Подробности раскрыли в 129 ОВМБр, освобождение населенного пункта подтвердили и в DeepState.

Украинские воины разбили россиян вблизи Отрадного

Утром 15 мая в 129 отдельной тяжелой механизированной бригаде сообщили об освобождении села Отрадное Двуречанской поселковой громады, что на Харьковщине. Окрестности населенного пункта зачищены от оккупантов.

Силы обороны освободили Отрадное на Харьковщине и зачистили от врага окрестности. Видео
Силы обороны освободили Отрадное на Харьковщине и зачистили от врага окрестности. Видео

"В результате спланированной операции Силы обороны Украины осуществили зачистку населенного пункта Отрадное Двуречанского р-на Харьковской области и вернули его вместе с прилегающей местностью под свой контроль", – говорится в сообщении.

Силы обороны освободили Отрадное на Харьковщине и зачистили от врага окрестности. Видео
Силы обороны освободили Отрадное на Харьковщине и зачистили от врага окрестности. Видео

В бригаде рассказали, что подразделения 129 ОВМБр провели штурмовые действия, нанесли противнику огневое поражение и выбили его из лесополос, укрепленных позиций и опорных пунктов.

Силы обороны освободили Отрадное на Харьковщине и зачистили от врага окрестности. Видео

"К выполнению задачи были привлечены штурмовые подразделения, операторы БпЛА и артиллерия. Их слаженная работа позволила последовательно выявлять, поражать и уничтожать живую силу, огневые средства и укрытия противника. Это продвижение стало результатом мужества, выдержки и профессиональной работы украинских воинов, которые ежедневно выполняют боевые задачи", – отметили в бригаде, заверив, что продолжат уничтожать врага и освобождать украинскую землю.

Силы обороны освободили Отрадное на Харьковщине и зачистили от врага окрестности. Видео

В видео, опубликованном на ресурсах бригады, зафиксированы удары по оккупантам, а также украинские воины, поднявшие в Отрадном флаг Украины и знамя 129 бригады.

Силы обороны освободили Отрадное на Харьковщине и зачистили от врага окрестности. Видео

Освобождение Одрадного подтвердили и в DeepState, геолоцировав опубликованные защитниками кадры.

Силы обороны освободили Отрадное на Харьковщине и зачистили от врага окрестности. Видео

Там зафиксировали возвращение села и его окрестностей под полный контроль украинских сил. Враг при этом понес болезненные потери.

"Новые тактики войны приносят результат, в обороне враг понес значительные потери, а кто сумел — спасался бегством. 129 ОВМБр продолжает освобождать украинскую землю от кацапской сволочи", – говорится в сообщении проекта.

Силы обороны освободили Отрадное на Харьковщине и зачистили от врага окрестности. Видео
Силы обороны освободили Отрадное на Харьковщине и зачистили от врага окрестности. Видео
Силы обороны освободили Отрадное на Харьковщине и зачистили от врага окрестности. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, по оценкам ISW, недавно украинские войска продвинулись в направлении Славянска. Также они смогли существенно притормозить россиян на Константиновском направлении: уже месяц как оккупанты не могут там продвигаться более чем на один км за неделю.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаВойна в УкраинеНаступление на ХарьковщинеКонтрнаступление ВСУВооруженные Силы УкраиныРоссия - страна-агрессор
Редакционная политика