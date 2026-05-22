Запорожская АЭС второй месяц работает на одной линии питания: в МАГАТЭ забили тревогу

Временно оккупированная Запорожская АЭС в течение двух месяцев до сих пор зависит от одной линии внешнего электроснабжения. По этому поводу МАГАТЭ проводит переговоры с Украиной и Россией ввести локальное прекращение огня для проведения ремонтных работ.

Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Там отметили, что с момента потери связи с главной линией "Днепровская" 24 марта ЗАЭС полагалась на резервную линию "Ферросплавная" для обеспечения внеплощадочного электроснабжения, и за это время произошло три отдельных случая отключения питания.

Недавно эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС получили сообщение от руководства станции о вероятном ударе беспилотника, направленном на гараж ее транспортного отдела, который расположен примерно в четырех километрах от основной площадки. При осмотре обнаружили значительное отверстие в бетонной крыше гаража, а также большой кратер на полу, что свидетельствует о значительном ударе.

В то же время на ЗАЭС заявили, что после визита МАГАТЭ еще один гараж транспортного отдела якобы стал объектом еще одной атаки беспилотников.

"Нападения на персонал атомной электростанции, где бы они ни происходили, создают неприемлемое психологическое давление, что может иметь серьезные последствия для ядерной безопасности. Такие действия никогда не должны допускаться. Я вновь призываю к максимальной военной сдержанности вблизи ядерных установок, где бы они ни находились", – настаивает Гросси.

Команда МАГАТЭ, которая расположена на Запорожской АЭС, на этой неделе узнала о сообщениях о многочисленных атаках беспилотников, включая одну, по сообщениям, с использованием до 40 беспилотников, вблизи площадки и в соседнем Энергодаре, где проживает большинство персонала станции.

Экспертам также сообщили, что в субботу дрон-камкадзе якобы разбился вблизи машинного зала первого реактора, но не взорвался. В МАГАТЭ не смогли подтвердить это сообщение, поскольку ЗАЭС сообщила команду через два дня, после чего станция заявила, что все обломки уже вывезены.

"Присутствие дронов и взрывчатки на атомной электростанции неприемлемо, поскольку это резко увеличивает и без того значительные риски для ядерной безопасности", – сказал Гросси.

