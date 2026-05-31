В мае Россия запустила по Украине рекордное количество дронов и ракет в этом году: подробности

В течение мая Россия атаковала Украину максимальным количеством ракет и дронов с начала года. Враг использовал для ударов почти 8,4 тыс. средств воздушного поражения.

Только ракет в украинском небе в течение мая силы ПВО зафиксировали 210. Об этом свидетельствуют подсчеты OBOZ.UA на базе ежедневных сводок Воздушных сил ВСУ о результатах боевой работы украинской ПВО.

Май – рекордный по количеству запущенных РФ ракет и дронов месяц

По подсчетам OBOZ.UA на основе ежедневных отчетов ВС ВСУ, май стал "рекордным" месяцем с начала года по количеству запущенных врагом ракет и дронов – их в украинском небе было зафиксировано 210 и 8 150 соответственно.

Меньше всего "Шахедов" и дронов других типов Россия в 2026 году запустила в январе (4 452), а минимальное количество ракет фиксировалось в апреле (81).

Майские показатели по ракетам превышают предыдущий нынешний "рекорд" на 38 ракет, по дронам россияне перебили максимальное до сих пор количество с начала 2026 года на 1546 БпЛА.

За весь месяц без атак врага вглубь Украины прошла лишь одна ночь.

Еще один рекорд мая

В мае также было уничтожено максимальное с начала года количество российских оккупантов: убитыми и ранеными вражеское войско потеряло 33 770 человек за месяц.

Это – на 1050 "хороших русских" больше, чем за апрель (тогда боевые потери врага составили 32 720 человек).

Меньше всего живой силы оккупационная армия в этом году потеряла в феврале: тогда было отминусовано 28 140 захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, в последние сутки мая силы ПВО обезвредили 212 из 229 БпЛА, запущенных оккупантами. Последствия фиксировались, в частности, на Черниговщине, Харьковщине, Сумщине, Днепропетровщине.

