Российские оккупанты ночью атаковали Украину дронами: защитники обезвредили 212 из 229 БпЛА врага

В ночь на 31 мая Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 229 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 212 целей.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

В ночь на 31 мая (начиная с 18:00 30 мая) российские войска атаковали Украину 229 БпЛА – ударными "Шахедами" (в том числе и реактивными), "Герберами", "Италмасами" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское (ТОТ АР Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 212 вражеских БПЛА различных типов на севере и востоке страны.

Зафиксированы попадания 14 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки БпЛА) на 5 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве Украины – несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – добавили в Воздушных силах.

Последствия российских ударов

На Черниговщине в результате российской атаки погиб 58-летний мужчина.

"Ночью вражеский БпЛА попал по территории одного из предприятий в Корюковском районе. В результате удара возник пожар на автостоянке. Огнем уничтожено 7 грузовых автомобилей. Во время ликвидации последствий атаки спасатели обнаружили тело погибшего", – рассказали утром в ГСЧС.

На Днепропетровщине враг почти 20 раз атаковал четыре района области беспилотниками и артиллерией.

В Никопольском районе под российскими ударами находились Никополь, Марганецкая, Червоногригорьевская и Покровская громады.

"Повреждены детсад, медицинский кабинет, пять многоквартирных и частный дома, хозяйственная постройка. Пострадали мужчины 30 и 48 лет. Будут лечиться амбулаторно", – рассказал начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

В Синельниковском районе под ударом были Петропавловская и Межевская громады. Горел гараж.

В Днепровском районе враг атаковал Новопокровскую громаду. Возник пожар на территории сельскохозяйственного предприятия. Изуродована хозяйственная постройка.

Пожар в результате обстрела вспыхнул также в Павлограде. Там повреждены инфраструктура и частный дом.

На Сумщине из-за вражеских атак пострадали два человека.

В Краснопольской громаде в результате попадания вражеского дрона в автомобиль ранения получил 58-летний мужчина. Также поврежден автомобиль, здание лесхоза и уничтожен частный дом.

В Шосткинской громаде в результате удара российского беспилотника пострадал 78-летний мужчина.

Повреждены объекты критической инфраструктуры, два магазина, автомойка, здание автостанции, 17 многоквартирных жилых домов, предприятие, три частных дома, помещения аптеки, учебных заведений и два легковых автомобиля.

"На местах событий работали следственно-оперативные группы полиции и взрывотехники. Правоохранители задокументировали последствия атак, зафиксировали разрушения и собрали доказательства военных преступлений РФ", – отметили в Национальной полиции.

На Харьковщине в результате ударов врага по облцентру и 15 населенным пунктам пострадали 11 человек.

В Лозовой Боровской громады пострадали 61-летняя женщина и 60-летний мужчина; в Рясном Золочевской громады – 47-летняя и 20-летняя женщины. В селе Степное Богодуховской громады ранения получили 46-летняя женщина и 21-летний мужчина; в селе Русская Лозовая Дергачевской громады – 78-летний мужчина и 77-летняя женщина, а в селе Дегтяри Богодуховской громады – мужчины 51 и 59 лет и 51-летняя женщина.

Начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал, что дронами россияне атаковали Новобаварский район Харькова.

Для ударов враг использовал:

4 БпЛА типа "Герань-2";

1 БпЛА типа "Ланцет";

5 БпЛА типа "Молния";

11 fpv-дронов;

24 БпЛА, тип которых устанавливается.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры.

В Богодуховском районе повреждены электросети (пос. Золочев), гараж, летняя кухня, 2 админздания (г. Богодухов), автомобиль (с. Степное), 2 частных дома, 2 хозяйственные постройки (с. Лютовка), здание (с. Воскресеновка), 2 частных дома (с. Братеница, с. Короткое), 2 автомобиля (с. Рясное, с. Дегтяри).

В Купянском районе повреждено здание, электросети (пос. Великий Бурлук);.

В Изюмском районе поврежден автомобиль (г. Барвенково).

В Харьковском районе повреждены 2 частных дома (с. Момотово), автомобиль, частный дом (с. Русская Лозовая), автомобиль (пос. Слатино).

В Чугуевском районе повреждены комбайн (с. Варваровка), 2 автомобиля (с. Коробочкино, с. Молодова).

Как сообщал OBOZ.UA, накануне россияне атаковали железную дорогу в Запорожье: в результате вражеских ударов погиб машинист тепловоза. А из-за обстрелов областного центра 30 мая повреждены дома, погиб мужчина.

Также оккупанты уничтожили здание вокзала в Шостке на Сумщине. По нему фиксировались прямые попадания.

