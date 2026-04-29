Силы обороны нанесли массированные удары по местам базирования оккупантов на Луганщине: что известно о последствиях. Видео
Украинские защитники осуществили серию ударов по местам базирования российских оккупационных войск в населенных пунктах Луганской области, захваченных противником. Эти атаки, которые происходили в течение месяца, показали на видео.
Ролик во вторник, 28 апреля, обнародовала Служба безопасности Украины. В ведомстве отметили, что операции проводили вместе:
– сотрудники 3-го управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях;
– пилоты 1-го отдельного центра беспилотных систем СБС ВСУ;
– воины 3-го пограничного отряда Восточного регионального управления ГПСУ.
"В прошлом месяце вместе с собратьями была осуществлена серия массированных налетов по пунктам базирования личного состава армии РФ на временно оккупированной территории Луганщины", – сообщила пресс-служба СБУ.
В Луганске, Беловодске и селе Шульгинка Старобельского района точные удары были нанесены по зданиям, где размещались оккупанты.
Отдельно отработан район населенного пункта Рудовое на Сватовщине. Там наши воины уничтожили места сосредоточения живой силы противника и склады с боеприпасами.
В Службе безопасности рассказали, что они обнаружили и идентифицировали цели. Далее координаты передали подразделениям Вооруженных сил и Государственной пограничной службы.
Для обстрелов использовалось отечественное оружие: беспилотники FP-2 компании Fire Point и других украинские авиационные комплексы.
"СБУ вместе с другими подразделениями Сил обороны Украины продолжает последовательно сокращать оккупантов и их ресурсы в тылу. Боевая работа продолжается. Защищаем Украину вместе!" – подытожили в ведомстве.
Как писал OBOZ.UA, ранее украинские спецслужбы провели новую масштабную операцию на территории временно оккупированного Крыма. В результате ударов были поражены корабли Черноморского флота РФ, истребитель и ряд объектов противовоздушной обороны.
