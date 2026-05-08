Под прицелом были главная военная база и здание ФСБ: в Грозном прогремели взрывы, говорят об атаке дронов. Видео

В пятницу, 8 мая, украинские дроны атаковали Чеченскую Республику Ичкерию. Беспилотники упали рядом с новым железнодорожным вокзалом и в районе главной военной базы в Грозном.

Об этом сообщает российское оппозиционное издание "Агентство" и чеченский Telegram-канал NIYSO.

Взрывы в Грозном

Как свидетельствуют опубликованные видео, в городе прогремело два взрыва. Как стало известно, один из взрывов произошел в районе военной базы в бывшем поселке Ханкала, другой – возле открытого год назад нового железнодорожного вокзала в Грозном.

На одном из видео зафиксирован взрыв возле здания, рядом с которым находится скульптура в виде песочных часов "Центр мира" на въезде в Грозный, которую установили в 2022 году.

Эта площадь находится на территории бывшего поселка Ханкала, примерно в километре от нее расположена открытая в 2000 году военная база, которую называют "главной военной базой" кадыровских террористов. В 2022 году глава Чечни Рамзан Кадыров, который посещал базу во время работ по реконструкции, называл ее"одним из лучших мест для военнослужащих".

На другом видео можно увидеть взрыв возле дома напротив железнодорожного вокзала Грозного, который находится в центре города, менее чем в 2 км от резиденции главаря террористов и примерно в 1,2 км от "Грозный Сити". В 500 метрах от места взрыва находится здание управления ФСБ.

В NIYSO также сообщили о падении одного из дронов на улице Висаетова, которая расположена примерно в 1,5 км от скульптуры песочных часов. По данным канала, этот дрон направлялся в сторону здания УФСБ по Чечне, показав ответное видео поражения здания.

Заметим, что в полночь вступило в силу одостронне российское перемирие. Кремлевский режим и уже в четвертый раз за последние три дня заявили о так называемом "перемирии" накануне 9 мая.

Напомним, что очередное заявление прозвучало 7 мая от министерства обороны РФ, которое также пригрозило "массированным ударом по Киеву" в случае нарушения этого режима. В своих сообщениях российская сторона повторяла тезисы о временном прекращении огня.

Как сообщал OBOZ.UA, в России заявили о готовности нанести "серьезный и кратный" ответный удар в случае возможных атак во время празднования 9 мая в Москве. Такие заявления прозвучали на фоне возможной атаки украинских беспилотников на Москву.

