В Генштабе подтвердили поражение арсенала и двух заводов по производству взрывчатки и ФАБов на территории РФ: новые подробности

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил поражение Брянского химического завода, "Завода им. Я.М. Свердлова" в Дзержинске и арсенала ГРАУ Министерства обороны РФ "Кедровка" в Свердловской области России. В Генштабе заявили, что Украина продолжает операции по снижению возможностей РФ вести войну против Украины.

Об этом Генштаб сообщил в соцсетях.

Удар по заводу взрывчатки в Нижегородской области

По данным Генштаба, 30 апреля 2026 года были поражены производственные здания "Завода им. Я.М. Свердлова" в Дзержинске Нижегородской области.

Украинские военные отмечают, что это одно из крупнейших предприятий РФ по производству взрывчатых веществ. Завод занимается снаряжением практически всех видов боеприпасов – авиационных и артиллерийских снарядов, боевых частей противотанковых управляемых ракет, а также боеприпасов для инженерных войск.

Кроме того, предприятие производит фугасные авиабомбы ФАБ, которые Россия в дальнейшем использует для создания управляемых авиабомб (КАБ).

Поражение арсенала ГРАУ "Кедровка"

Также Генштаб подтвердил попадание 25 апреля по объектам арсенала ГРАУ (Главное ракетно-артиллерийское управление МО РФ) "Кедровка" в населенном пункте Кедровка Свердловской области РФ.

По данным украинских военных, удар пришелся по зданиям на территории объекта.

Атака на Брянский химический завод

Отдельно в Генштабе сообщили о поражении в мае 2026 года инфраструктуры Брянского химического завода в городе Сельцо Брянской области.

Это предприятие является важной частью российского военно-промышленного комплекса и одним из ключевых элементов обеспечения оккупационной армии боеприпасами.

В Генштабе подчеркнули, что операции по уничтожению российской военной инфраструктуры и предприятий оборонного сектора будут продолжаться и в дальнейшем.

В ночь на 8 мая Силы обороны Украины поразили в Ростове-на-Дону объект российской оборонной промышленности – научно-производственный филиал НТЦ "Радар". После атаки на территории предприятия возник сильный пожар. НТЦ "Радар" связан с разработкой и производством радиоэлектроники, систем связи, навигации и компонентов для военной техники РФ. Предприятие специализируется на создании специализированного оборудования для нужд оборонного сектора страны-агрессора.

Утром 8 мая в российской Перми прогремели взрывы. Снова был атакован местный НПЗ – "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", на территории предприятия зафиксирован пожар, с завода эвакуировали персонал.

Также в ночь на 8 мая Силы обороны поразили Ярославльский НПЗ. На территории предприятия зафиксирован пожар. Этот НПЗ является стратегически важным, одним из ключевых объектов российской нефтеперерабатывающей отрасли. Мощность переработки – около 15 млн тонн нефти в год.

