В российском Ростове поражено предприятие, которое занимается разработкой военной радиоэлектроники: новые подробности атаки. Фото и видео

В Ростове-на-Дону Силы обороны Украины поразили объект российской оборонной промышленности – научно-производственный филиал НТЦ "Радар". После атаки на территории предприятия возник сильный пожар, который зафиксировали местные жители.

Последствия обстрела уточняются. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.

НТЦ "Радар" связан с разработкой и производством радиоэлектроники, систем связи, навигации и компонентов для военной техники РФ. Предприятие специализируется на создании специализированного оборудования для нужд оборонного сектора страны-агрессора.

Координаты пораженного объекта – 47.256288° 39.596866°. Именно в этом районе был зафиксирован один из самых крупных пожаров после атаки.

Напоминаем, что в ночь на 8 мая в российских городах Ростов и Ярославль местные жители пожаловались на взрывы и пожары – после того, как в регионах было объявлено так называемую "угрозу БПЛА". В обоих городах состоялись "прилеты" по производствам, причем в последнем – по нефтезаводу.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что утром 8 мая в российской Перми прогремели взрывы. Снова был атакован местный НПЗ – "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", на территории предприятия зафиксирован пожар, с завода эвакуировали персонал.

