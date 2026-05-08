Производил горючее для армии РФ: Силы обороны поразили Ярославский НПЗ, зафиксирован пожар

Силы обороны 7-го и в ночь на 8 мая провели очередную серию ударов по военным целям противника на территории России и на ВОТ Украины. Поражен, в частности, нефтеперерабатывающий завод "Ярославльский" (Ярославская область РФ).

Деталями этой и некоторых других операций поделился Генеральный штаб Вооруженных сил. "Подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения по ряду важных объектов российских оккупантов", – говорится в сообщении.

Где произошли взрывы

В России (в 700 км от украинской границы) был атакован НПЗ "Ярославский". На территории предприятия зафиксирован пожар.

В ГШ ВСУ отметили, что этот НПЗ является стратегически важным, одним из ключевых объектов российской нефтеперерабатывающей отрасли. Мощность переработки – около 15 млн тонн нефти в год. Продукция завода включает бензин, дизельное и реактивное топливо и является критически важной для логистики армии государства-агрессора.

Также украинские воины попали по складу хранения БпЛА в Ростове-на-Дону (Ростовская область, РФ) с последующим пожаром.

На ВОТ нашей страны поражено:

нефтебаза "Луганская" в Луганске, а также склады горюче-смазочных материалов противника в районах Петропавловки и Новомикольского на ВОТ Луганщины;

ремонтное подразделение в Ровеньках на ВОТ Луганской области, узлы связи в районах Зеленополя, Новомихайловки, Конских Раздоров Запорожской области;

вражеский зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" в районе Михайловки Запорожской области;

радиолокационную станцию "Каста-2Е" в районе Мысового на ВОТ АР Крым.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем системно наносить поражения по объектам противника до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", – отметили в Генштабе.

Как писал OBOZ.UA, Ярославский нефтеперерабатывающий завод украинские дроны уже обстреливали в ночь на 28 марта. Там были зафиксированы неоднократные попадания и вспыхнул пожар.

