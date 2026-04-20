Российские войска провели штурмы по всей линии фронта: в ISW объяснили, что задумал враг. Карта

В течение последних двух суток российские войска провели штурмы по всей линии фронта. Захватчики задействовали технику на направлениях, которые не являются приоритетными для Москвы.

Видео дня

Эта активизация может иметь несколько причин, среди них – попытка оттянуть часть украинских сил из Донецкой области и, в частности, от "пояса крепостей", захват которых является ключевой целью агрессора. Об этом говорится в новом материале Института изучения войны (ISW).

Враг активизировал штурмовые действия по всей линии фронта

Аналитики отметили, что российские войска в течение последних 48 часов осуществили четыре механизированные и моторизованные штурмы размером взвод или меньше по всему театру военных действий.

Впрочем, в ISW сомневаются, что эти штурмы усилят российское весенне-летнее наступление, которое уже началось.

18 и 19 апреля сразу два механизированных штурма численностью со взвод оккупанты провели вблизи Часового Яра в Донецкой области.

Еще один моторизованный штурм с использованием нескольких транспортных средств "Урал" и по меньшей мере шести мотоциклов фиксировался 18 апреля к востоку от Святопетровки в Запорожье.

Кроме того, 19 апреля оккупанты провели механизированный штурм размером примерно взвод вблизи Кучерова, Курская область, РФ (к юго-востоку от Глушково).

"ISW не обнаружила никаких доказательств того, что эти штурмы привели к тактически значимым победам, и три из четырех штурмов, похоже, не вышли за пределы текущей оцененной линии соприкосновения. Эти российские механизированные и моторизованные штурмы, возможно, были разведывательными миссиями с использованием сил, направленными на исследование, выявление или проверку украинских позиций и оборонительных сооружений перед будущими наземными штурмами", – указано в материале.

Аналитики также предположили, что российские войска могли проводить относительно независимые оппортунистические штурмы, направленные на использование мнимых или фактических тактических преимуществ вблизи Часового Яра, Святопетровки и Кучерова: целью могло быть "оттянуть" часть украинских сил от приоритетных для РФ направлений.

"Российские войска, возможно, намеревались проводить механизированные и моторизованные штурмы по всему театру военных действий, чтобы закрепить украинские войска в районах, которые не являются приоритетными для России сейчас: приоритетом остается продвижение на украинский крепостной пояс в Донецкой области, в частности на его северную окраину Славянска. Однако российским войскам нужно было бы выделять больше сил и средств в течение длительного периода, чтобы достичь значительного в оперативном плане эффекта закрепления", – подчеркнули в ISW.

Аналитики считают, что упомянутые штурмы – это своеобразная реакция на то, что Силам обороны удалось сдержать продвижение российских войск на нескольких участках линии фронта, включая приоритетное для армии РФ Славянское направление, а также попытки оккупантов продвигаться в районе Волчанска на Харьковщине, на северо-запад от Покровска Донецкой области и на запад от Гуляйполя в направлении Орехова на Запорожье, а также обход Орехова вдоль западного берега Каховского водохранилища.

"Российские войска стремились сохранить иллюзию одновременного продвижения по нескольким направлениям во время своего весенне-летнего наступления 2026 года в рамках длительной кампании когнитивной войны, направленной на то, чтобы убедить Украину и Запад в том, что оборонительным линиям Украины грозит неизбежный крах. Однако российское наступление пока остается неудачным", – отметили в ISW.

Аналитики указали на то, что российское командование распределяет силы так, что только оттягивает ресурсы от приоритетных направлений, тогда как механизированные и моторизованные штурмы последних двух суток не поддерживают усилия оккупантов под Славянском.

"Только наступление к северо-западу от Гуляйполя происходило в районе, который, как сообщается, российские войска усилили стратегическими резервами, ироссийские войска продолжают пытаться достичь своих целей в весенне-летнем наступлении", – резюмировали в ISW.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!