В России готовят непопулярные решения из-за удачных атак украинских дронов: в ISW объяснили, как это может повлиять на фронт

Силы обороны продолжают наносить дальнобойные удары по российскому глубокому тылу. И их эффективность начали признавать даже в Кремле: Москва задумалась об усилении ПВО в регионах, которые оказываются под атаками Украины чаще всего.

В Ленинградской области, где расположены, в частности, два важных для нефтегазового экспорта РФ морских порта, могут прибегнуть к непопулярному решению: призыву резервистов – и это в конечном итоге повлияет и на ситуацию на фронте. Подробности раскрыли в Институте изучения войны (ISW)

Что известно

Аналитики констатировали, что чиновники в российских регионах, которые Кремль традиционно пытался защитить от последствий войны в Украине, начинают признавать влияние ударов украинских дальнобойных беспилотников по российскому тылу.

Так, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 15 апреля заявил, что регион стал "прифронтовым" и упомянул недавние украинские удары по "экономическим и портовым" объектам области.

Через два дня, 17 апреля, Дрозденко анонсировал: российские власти усилят противовоздушную оборону в Ленинградской области. Помощь будет заключаться в предоставлении дополнительных материальных ресурсов 6-й армии Воздушных сил ВС РФ и Ленинградскому военному округу.

Губернатор также добавил, что власти начнут набор резервистов для формирования мобильных огневых групп, которые будут размещены вблизи промышленных объектов и критически важной инфраструктуры. Эти резервисты будут подписывать контракты на военную службу на срок до трех лет через Ленинградский областной военкомат – и Дрозденко отдельно призвал оккупантов, воевавших в Украине и других лиц с боевым опытом подписывать такие контракты добровольно.

"Недавняя успешная кампания Украины по дальнобойным ударам по российской портовой и нефтяной инфраструктуре в Ленинградской области, вероятно, заставляет региональные власти России в глубоком тылу признать влияние украинских ударов по критически важным объектам инфраструктуры в России и растущую потребность РФ в их защите. Заявления Дрозденко свидетельствуют о том, что власти Ленинградской области, возможно, готовятся к проведению непопулярного, ограниченного обязательного резервного призыва для защиты критической инфраструктуры в регионе", – предположили в ISW.

Эти намерения перекликаются с объявленным на уровне минобороны РФ в октябре прошлого года планами развертывания резервистов для защиты инфраструктуры в глубоком тылу России от ударов украинских беспилотников, хотя существующих усилий РФ до сих пор недостаточно, чтобы защитить разбросанные по огромной территории государства-агрессора промышленные цели от таких ударов.

"Чиновники Ленинградской области также могут усиливать текущую российскую кампанию цензуры в Интернете, по крайней мере частично, чтобы создать условия для обязательного резервного призыва и предотвратить использование украинскими силами интернет-соединения для проведения ударов беспилотниками", – говорится в материале ISW.

Тот же Дрозденко 17 апреля предупредил о возможном снижении скорости мобильного интернета, а жители Санкт-Петербурга уже утром накануне жаловались на перебои в его работе.

"Украинские войска все чаще наносят удары дальнего действия по российской нефтяной и портовой инфраструктуре в Ленинградской области с марта 2026 года, используя перегруженные российские средства противовоздушной обороны и значительно снижая возможности российского экспорта нефти. Украинские удары, вероятно, заставляют Россию разворачивать больше ресурсов для защиты критически важной инфраструктуры в тылу, что может помешать России развертывать эти ресурсы, включая резервистов, на передовой в Украине в будущем", – говорится в материале.

