Атака была успешна: появились спутниковые снимки пораженного в Кронштадте корвета 'Бойкий'

В ночь на 3 июня Силы обороны Украины провели операцию в портовом городе Кронштадт (РФ), по итогам которой поражен корвет проекта 20380. В сети появились спутниковые снимки корабля "Бойкий", после прилета беспилотников.

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Фотографии обнародовали в Telegram-канале "Схемы". Там отметили, что удар украинских защитников оказался успешным

"Атака на базу ВМФ России в Кронштадте: "Схемы" публикуют спутниковые снимки пораженного корвета "Бойкий", – говорится в сообщении.

Как отмечается, на спутниковых снимках от 3 июня, которые получили журналисты, зафиксирована работа пожарных служб, которые ликвидировали возгорание на борту корабля в порту Кронштадт вблизи Санкт-Петербурга.

Что предшествовало

В ночь на 3 июня украинские беспилотники атаковали Ленинградскую область. Взрывы раздавались в российском Кронштадте, где расположена база российского Балтийского военного флота. Среди пораженных целей и Петербургский нефтяной терминал.

Впоследствии поражение "Бойкого" подтвердил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди "Мадьяр". По его словам, военный корабль пилоты 1 отдельного центра беспилотных систем СБС ВСУ поразили в 06:35 3 июня в сухом доке имени Велещинского.

А президент Украины Владимир Зеленский сообщил о"достижении чисто военных целей на Кронштадтской базе".

Напомним, масштабный пожар после атаки вспыхнул утром, 3 июня, в Санкт-Петербурге. Там под ударом оказался нефтяной терминал – крупнейший РФ в Балтийском регионе. Местные власти заявили об атаке дронов, а жители города наблюдали в небе дым от пожара.

Также OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 2 июня Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ подвергся атаке беспилотников. После серии взрывов на территории предприятия вспыхнул пожар, который зафиксировали очевидцы с расстояния нескольких километров.

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