10 пунктов мира президента Зеленского – что из них реально может выполнить Россия

Украинская и мировая пресса периодически пишет о том, что к годовщине российского вторжения в Украину планируется провести "саммит мира", главной темой которого должно стать прекращение войны при содействии всех заинтересованных в этом стран. Одним из инструментов такого процесса должна стать "формула мира Зеленского" – 10 пунктов восстановления мира, предложенных президентом Украины еще в ноябре 2022 года.

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10 пунктов восстановления мира по формуле президента Зеленского

Следует напомнить, из каких именно пунктов состоит эта формула, объединив их в основные блоки. В первом – радиационная, ядерная и экологическая безопасность, а также продовольственная и энергетическая безопасность, от них зависит судьба не только Украины, но и, без преувеличения, всего мира. Ко второму блоку можно отнести ряд немедленных требований к Российской Федерации как к стране-агрессору, а именно: освобождение всех пленных и депортированных, выполнение Устава ООН, восстановление территориальной целостности Украины и вывод российских войск, результатом которого должно стать окончательное прекращение боевых действий. Третий блок содержит процессы, которые должны состояться после прекращения огня, а именно: фиксация окончания войны, восстановление справедливости, то есть трибунал для виновных в российской агрессии и компенсация ущерба, а также закрепление послевоенных гарантий безопасности для Украины.

Неоднократно эти пункты были озвучены самыми высокими представителями Украины на ведущих международных дипломатических мероприятиях, последним из которых стал экономический саммит в швейцарском Давосе, где эту программу в очередной раз озвучила супруга президента Украины Елена Зеленская.

Потеря оккупированных территорий – величайший страх России

Необходимо отметить, что всевозможные представители политического руководства России, включая главу МИД РФ Сергея Лаврова, крайне негативно реагируют на "формулу мира Зеленского", угрожая даже отказом от переговоров с действующим главой украинского государства.

Все это не что иное, как запоздалая реакция на отказ вести переговоры с Путиным, о чем объявил президент Зеленский после проведения незаконных референдумов на оккупированных территориях Украины. Анализ высказываний политических элит России показывает, что больше всего в 10 пунктах мира они опасаются, во-первых, необходимости отдавать оккупированные территории и выводить войска, во-вторых, международного трибунала и привлечения к ответственности, и в-третьих – выплаты репараций. Все остальные пункты безопасности или обмена пленными достаточно легко реализуются в случае прекращения боевых действий. При этом российские руководители активно апеллируют к Западу, пытаясь добиться переговоров напрямую с США и Европой в обход Украины, чем надеются удовлетворить свои прежде всего территориальные претензии.

Затягивание войны может поставить Россию в затруднение

Все можно объяснить лишь одной причиной: Кремль надеется, что коллективный Запад еще раз "купится" на тот блеф и шантаж, который обычно сопровождает все внешнеполитические шаги России. В то же время прецедент с признанием и последующей легитимизацией захваченных территорий настолько опасен для всех стран мира, что признавать российскую оккупацию Крыма и Донбасса не желают не только хорошие партнеры РФ Китай и Индия, но даже откровенно пророссийские Сербия и Иран.

Фактически сейчас создаются условия для будущей деоккупации максимального количества украинских территорий военным путем, хотя Россия также надеется на их силовое удержание, чем заводит ситуацию в тупик. Не исключен вариант, что в процессе южного контрнаступления украинские войска смогут выйти к админгранице с Крымом и перерезать сухопутные пути поставки на полуостров, включая Крымский мост. В таком случае положение Кремля значительно ухудшится как в военном, так и в политическом плане, но там этого почему-то не понимают, тщетно надеясь на свою армию.

Добровольное освобождение оккупированных территорий – единственный шанс для России избежать поражения

В общем, лучшим выходом для Кремля из сложившейся ситуации будет добровольный вывод войск как минимум на границы 23 февраля 2022 года, прекращение огня и начало переговоров, позволяющих РФ сохранить вид не проигравшей стороны в глазах собственного населения. Уровень влияния пропаганды на настроения народа в России настолько велик, что она может объяснить и "правильно" представить любые шаги своего политического руководства, включая отступление из Украины. В таком случае кремлевская элита получит достаточно неплохие просторы для маневров: во-первых, президента Путина к трибуналу привлечь не удастся, а репарации Украине могут быть не из российского бюджета, а из арестованных активов России на Западе. Да и статус Крыма может обсуждаться дипломатическим путем и быть тем единственным "активом", который Путин сможет предъявить населению как результат своей "спецоперации".

Однако все это может быть приемлемым для Украины только при одном условии – надежных гарантий безопасности на будущее. Более того, если Россия тоже хочет гарантий безопасности для себя, о чем она неоднократно заявляла, то лучшей гарантией безопасности для нее должна быть Украина в составе ЕС и НАТО. Именно такая логика должна быть главным условием международных требований Украины к нашим партнерам и союзникам, что позволит надежно зафиксировать невозможность повторения агрессивного вторжения Российской Федерации.