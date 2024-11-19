1000 дней борьбы с российским агрессором: Зеленский показал мощное видео в знаковый для Украины день. Видео

Президент Владимир Зеленский показал мощное видео в знаковый для Украины день. Глава государства на 1000-й день полномасштабной войны показал, что российские террористы с первого дня вторжения атакуют гражданские объекты и мирных жителей.

Видео дня

Несмотря на все трудности украинский народ продолжает противостоять врагу и защищает страну от захватчиков. Об этом говорится в опубликованном видео в Telegram-канале президента.

Президент показал несокрушимость украицнев, которые в оккупированных городах с украинскими флагами противостояли захватчикам. Вместе с тем в опубликованном видео перечислены военные преступления россиян, которые нацелены преимущественно против мирных жителей Украины и гражданской инфраструктуры.

В то же время Зеленский напомнил, что весь цивилизованный мир продолжает поддерживать Украину в борьбе против российских оккупантов.

Напомним, оккупационные войска вечером в понедельник, 18 ноября, атаковали "Шахедами" Глухов в Сумской области, в городе прогремели взрывы. Путинские террористы попали дронами в многоэтажку. Вследствие теракта 7 человек погибли, еще как минимум 12 людей были ранены.

Ранее сообщалось, что оккупационные российские войска вечером в воскресенье, 17 ноября, баллистикой ударили по многоэтажке в Сумах. Жилой дом получил значительные повреждения, там погибли 11 человек, среди которых девятилетний мальчик и 14-летняя девочка.

Как сообщал OBOZ.UA, террористические войска России днем 18 ноября нанесли удар баллистическими ракетами по гражданской инфраструктуре Одессы. В городе повреждены жилые дома, известно о десяти погибших, среди которых медики, полицейские и мирные жители. Еще 55 человек получили ранения.

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