12-я бригада армейской авиации ВСУ оригинально поздравила украинцев с Пасхой. Фото

Защитники неба над Украиной оригинально поздравили украинцев с Пасхой. Воины 12-й отдельной бригады армейской авиации имени генерал-хорунжого Виктора Павленко опубликовали фотографии с военным вертолетом, украшенным писанками и пасхальным рушником, а также снарядов с бессмертными строками Тараса Шевченко.

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Защитники подчеркнули: у украинцев есть все основания смотреть на будущее с оптимизмом. Яркие фотографии с "пасхальной корзинкой" от военных пилотов появились на странице бригады в Facebook.

"Христос Воскрес! Воистину Воскрес! Поздравляем всех с праздником! Свет победил тьму и принес веру в будущее! Наша пасхальная корзиночка дарит тепло", – многозначительно отметили украинские воины.

И очевидно, российским оккупантам на украинской земле будет горячо. Ведь чем меньше их будет оставаться в Украине, тем ближе будут Победа и мир.

Напомним, утром 16 апреля патриарх РПЦ Гундяев цинично обратился к "малороссам" с требованием мира и благословил Россию на борьбу с прогрессом. К многочисленным версиям "причин" вторжения РФ в Украину, среди которых были и "денацификация" с "демилитаризацией", и "защита народа Донбасса", и "намерения Украины напасть на РФ", и "борьба с НАТО и гегемонией США", и даже "битва с сатанизмом", добавилась еще одна. По версии Гундяева, в Украине РФ сражается против "новейшего язычества в глобальных масштабах" и научно-технического развития.