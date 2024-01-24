15 лет с конфискацией: в Украине осудили командира боевиков РФ, пытавшегося захватить позиции ВСУ под Марьинкой. Фото

В Украине получил приговор еще один предатель, который воевал на стороне российских захватчиков. К 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества приговорили жителя временно оккупированной Макеевки Донецкой области, который в мае 2022 добровольно присоединился к рядам оккупационного подразделения "Оплот".

Видео дня

Мужчину назначили на должность стрелка и перебросили на передовую на востоке Украины. Впоследствии его перевели в группировку российских войск "Восток", входящую в состав 1-го армейского корпуса страны-агрессора. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины и в Офисе генерального прокурора.

Боевик принимал непосредственное участие в многочисленных российских штурмах населенных пунктов под Марьинкой. За это в сентябре 2023 его назначили командиром подразделения. Под его командованием захватчики обстреливали из пулеметов позиции наших Сил обороны в районе города.

"В составе подконтрольного вооруженным силам РФ незаконного вооруженного формирования он выполнял боевые задачи в с. Холодная Балка Горняцкого района города (Макеевка – Ред.) – оказывал огневую поддержку россиянам", – говорится в сообщении.

Воины Вооруженных сил Украины взяли предателя в плен во время боев возле Красногоровки в начале октября прошлого года.

На основании материалов СБУ суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Его вину доказали прокуроры Донецкой областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине суд признал виновным военнослужащего РФ в военном преступлении. Оккупант убил выстрелами в спину двух мирных жителей возле села Мрия Киевской области. Злоумышленника приговорили к пожизненному лишению свободы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!