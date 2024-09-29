165 боевых столкновений за сутки: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта
За сутки 28 сентября на линии фронта произошло 165 боевых столкновений. Более четверти из них пришлось на Покровское направление.
Враг активно применяет для ударов по позициям Сил обороны и населенным пунктам ракеты, КАБ и дроны-камикадзе, украинские же пилоты, ракетчики и артиллеристы ударили по шести районам сосредоточения живой силы, военной техники и вооружений россиян. О ситуации на поле боя на 8 часов утра 29 сентября рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Всего за сутки 28 сентября россияне нанесли два ракетных удара с применением семи ракет, а также 73 авиаудара, в том числе сбросили 124 КАБа. Кроме этого, враг совершил более 4700 обстрелов, из них 179 – из реактивных систем залпового огня и задействовал для поражений более 1700 дронов-камикадзе.
Из авиации россияне били по районам населенных пунктов Кучеровка, Белокопытово, Студенок, Юнаковка, Сумы, Павловка, Яблоновка, Беловоды, Шиповатое, Липцы, Петропавловка, Песчаное, Кившаровка, Глушковка, Северск, Ясеново, Новодарьевка, Каменское, Запорожье, Львово, Гавриловка, Саблуковка и Дутчаны.
А авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника.
На Харьковском направлении произошло одно инициированное врагом боевое столкновение. Бои шли в районе населенного пункта Тихое.
На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло 14. Силы обороны отражали атаки в районах Синьковки, Лозового, Табаевки и Вишневого.
На Лиманском направлении наши войска остановили 22 атаки противника в районах Грековки, Невского, Макеевки, Тернов, Торского и Белогоровки.
На Северском направлении Силами обороны отражены пять атак неподалеку от Верхнекаменского и Выемки.
На Краматорском направлении украинские воины свели на нет 12 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часова Яра, Калиновки и Курдюмовки Донецкой области.
Враг 10 раз пытался продвинуться вперед на Торецком направлении, действуя в районах населенных пунктов Торецк, Щербиновка и Нелиповка.
На Покровском направлении наши защитники отразили 39 атак. Более половины из них – в районах Селидово, Новоторецка, Николаевки и Мариновки.
На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Цукурино, Георгиевки, Катериновки и Горняка, где оккупанты 18 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.
На Времьевском направлении противник предпринял 16 попыток захватить наши позиции неподалеку от Угледара, Водяного и Катериновки Донецкой области. Также атаковал со стороны Пречистовки.
На Ореховском направлении отражены два штурма украинских позиций в районах Работино и Каменского.
На Приднепровском направлении оккупанты совершили три безуспешных наступательных действия. Понесли потери.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок российских оккупантов не выявлено. Также активные наступательные действия противник не проводил на Гуляйпольском направлении.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность, обстреливает территорию, применяет дроны-камикадзе и управляемые авиабомбы для ударов с воздуха.
"Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курской области. По имеющейся информации, враг за минувшие сутки нанес по своей территории 14 авиационных ударов с применением 18 управляемых авиационных бомб. Наши воины продолжают активными действиями истощать боевой потенциал врага, в том числе и во время операции в Курской области РФ", – добавили в Генштабе.
Напомним, накануне общие потери российских захватчиков в живой силе составили 1170 человек. Также украинские воины обезвредили девять танков, 38 боевых бронированных машин, 62 артиллерийские системы, РСЗО, средство ПВО, 93 БпЛА оперативно-тактического уровня, 84 автомобиля и шесть единиц специальной техники оккупантов.
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