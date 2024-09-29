165 боевых столкновений за сутки: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

За сутки 28 сентября на линии фронта произошло 165 боевых столкновений. Более четверти из них пришлось на Покровское направление.

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Враг активно применяет для ударов по позициям Сил обороны и населенным пунктам ракеты, КАБ и дроны-камикадзе, украинские же пилоты, ракетчики и артиллеристы ударили по шести районам сосредоточения живой силы, военной техники и вооружений россиян. О ситуации на поле боя на 8 часов утра 29 сентября рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Всего за сутки 28 сентября россияне нанесли два ракетных удара с применением семи ракет, а также 73 авиаудара, в том числе сбросили 124 КАБа. Кроме этого, враг совершил более 4700 обстрелов, из них 179 – из реактивных систем залпового огня и задействовал для поражений более 1700 дронов-камикадзе.

Из авиации россияне били по районам населенных пунктов Кучеровка, Белокопытово, Студенок, Юнаковка, Сумы, Павловка, Яблоновка, Беловоды, Шиповатое, Липцы, Петропавловка, Песчаное, Кившаровка, Глушковка, Северск, Ясеново, Новодарьевка, Каменское, Запорожье, Львово, Гавриловка, Саблуковка и Дутчаны.

А авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника.

На Харьковском направлении произошло одно инициированное врагом боевое столкновение. Бои шли в районе населенного пункта Тихое.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло 14. Силы обороны отражали атаки в районах Синьковки, Лозового, Табаевки и Вишневого.

На Лиманском направлении наши войска остановили 22 атаки противника в районах Грековки, Невского, Макеевки, Тернов, Торского и Белогоровки.

На Северском направлении Силами обороны отражены пять атак неподалеку от Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении украинские воины свели на нет 12 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часова Яра, Калиновки и Курдюмовки Донецкой области.

Враг 10 раз пытался продвинуться вперед на Торецком направлении, действуя в районах населенных пунктов Торецк, Щербиновка и Нелиповка.

На Покровском направлении наши защитники отразили 39 атак. Более половины из них – в районах Селидово, Новоторецка, Николаевки и Мариновки.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Цукурино, Георгиевки, Катериновки и Горняка, где оккупанты 18 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.

На Времьевском направлении противник предпринял 16 попыток захватить наши позиции неподалеку от Угледара, Водяного и Катериновки Донецкой области. Также атаковал со стороны Пречистовки.

На Ореховском направлении отражены два штурма украинских позиций в районах Работино и Каменского.

На Приднепровском направлении оккупанты совершили три безуспешных наступательных действия. Понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок российских оккупантов не выявлено. Также активные наступательные действия противник не проводил на Гуляйпольском направлении.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность, обстреливает территорию, применяет дроны-камикадзе и управляемые авиабомбы для ударов с воздуха.

"Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курской области. По имеющейся информации, враг за минувшие сутки нанес по своей территории 14 авиационных ударов с применением 18 управляемых авиационных бомб. Наши воины продолжают активными действиями истощать боевой потенциал врага, в том числе и во время операции в Курской области РФ", – добавили в Генштабе.

Напомним, накануне общие потери российских захватчиков в живой силе составили 1170 человек. Также украинские воины обезвредили девять танков, 38 боевых бронированных машин, 62 артиллерийские системы, РСЗО, средство ПВО, 93 БпЛА оперативно-тактического уровня, 84 автомобиля и шесть единиц специальной техники оккупантов.