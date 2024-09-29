ВСУ обезвредили еще 1170 оккупантов и 62 системы артиллерии врага – Генштаб

Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 1170 оккупантов. Также воины обезвредили 294 единицы военной техники и вооружения российской армии.

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По состоянию на 29 сентября общие потери личного состава ВС РФ в войне против нашего государства достигают 651 810. Обновленные далее обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники сбили 93 российских БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 16 186). Из вражеской бронетехники сожгли 38 ББМ (всех 17 476) и девять танков (8869).

Были обезврежены также 62 артиллерийские системы (в общем 18 795), одна РСЗО (1204) и одно средство ПВО (962), 84 единицы автомобильной техники и автоцистерн (25 495), шесть – специальной техники (3297) оккупантов.

С начала полномасштабной войны Силы обороны уничтожили 2610 крылатых ракет, 369 самолетов, 328 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку войск РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, во время операции в Курской области РФ украинские воины уничтожили зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф". Он очень ценен для врага, стоимость такого ЗРК оценивается примерно в $1,2 миллиарда.

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