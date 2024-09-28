Превратили в металлолом: как защитники Украины поразили ЗРК С-400 "Триумф" на Курщине и чем особый комплекс за $1,2 млрд. Видео

В Курской области России украинские воины уничтожили ценный для противника зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф". Его стоимость оценивают примерно в 1,2 миллиарда долларов.

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Соответствующим видео поделился Telegram-канал DeepState. Обнаружили технику противовоздушной обороны россиян наши беспилотники, а удары нанесла реактивная артиллерия.

Операцию совершили благодаря совместной работе 413 отдельного батальона беспилотных систем "Рейд" СБС и БПС "Джмиль" 78 отдельного десантно-штурмового полка ДШВ.

Операторы аэроразведки во время боевого вылета всего в 30 километрах от Курска увидели две российские системы ПВО: "Панцирь" и "Триумф".

"Экипаж мгновенно передал координаты группе огневого поражения, и вскоре реактивная артиллерия превратила его в груду металлолома", – написали аналитики DeepState.

Военнослужащий Сил беспилотных систем уточнил: вражеский "Панцирь" сбил наш БПЛА-разведчик, но в то время наша РСЗО уже запустила ракеты по цели. С-400 получила критические повреждения, что было подтверждено на следующий день во время доразведки.

Военные не уточнили, где именно нашли технику ПВО россиян на Курщине. В проекте "КіберБорошо", проанализировав вероятную геолокацию съемки, предположили, что это произошло в районе села Филиппово.

Координаты: 51.854096, 35.774720.

С-400 "Триумф" – это российский ЗРК большой и средней дальности. Теоретически он способен сбивать цели на расстоянии до 380 километров и на большей высоте. Универсальный для уничтожения всех типов аэродинамических объектов и баллистических ракет.

Один такой ЗРК может поражать до шести одновременно обстреливаемых целей. Производит эту технику российский оборонный концерн "Алмаз-Антей", против которого были введены санкции ЕС и США.

Как сообщал OBOZ.UA 27 сентября Силы обороны Украины отминусовали 1470 российских захватчиков. Также россияне лишились 278 единиц военной техники и вооружения.

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