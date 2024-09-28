Минус 1470 оккупантов, 42 ББМ и 99 единиц спецтехники: свежие данные по потерям РФ в войне

Россия продолжает нести потери в войне против Украины. Накануне, 27 сентября, на линии фронта Силы обороны отминусовали 1470 российских захватчиков.

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Уничтожены десятки единиц военной техники и вооружений. Обновленные данные о потерях врага обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Вместе с уничтоженными накануне 1470 оккупантами общие боевые потери России в живой силе за время полномасштабного вторжения составили около 650640 человек.

Также продолжалась мощная "демилитаризация": всего за сутки россияне лишились 278 единиц военной техники и вооружений.

Так, уничтожено 14 вражеских танков (8 860), 42 боевых бронированных машин (17 438), 55 артиллерийских систем (18 733), четыре РСЗО (1 203), 62 БпЛА оперативно-тактического уровня (16 093), две крылатые ракеты (2610), а также 99 единиц спецтехники (3291).

Также с 24 февраля 2022 года по 28 сентября 2024 года враг потерял 961 средство ПВО, 369 военных самолетов, 328 вертолетов, 28 кораблей и катеров, одну подлодку и 25 411 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Напомним, ранее в сети появилось видео, которое зафиксировало, как защитники Украины отразили вражеский штурм на Купянском направлении. В общей сложности россияне в ходе штурма задействовали 50 единиц техники, 40 из них были уничтожены или повреждены по итогам боя.

Также сообщалось, что защитники Украины уничтожили на востоке контрбатарейную РЛС "Зоопарк-1М" врага.