Оккупанты задействовали 50 единиц техники: защитники Украины отразили вражеский штурм на Купянском направлении. Видео

На Купянском направлении украинские воины отразили вражеский механизированный штурм. В атаке 26 сентября оккупанты задействовали около 50 единиц техники.

Видео дня

Из них 40 единиц были уничтожены или поражены воинами батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. Как это было, в подразделении показали видео.

Около 50 единиц техники направили оккупанты на штурм украинских позиций в районе Песчаного 26 сентября. Вражеская техника с десантом пыталась прорваться в направлении Колесниковки и Кругляковки.

Однако им помешали бойцы батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 ОШБр.

Так, в результате боя защитники уничтожили 14 единиц вражеской техники, в том числе:

пять БМП,

три танка,

один БТР,

один МТЛБ,

два "Урала",

один УАЗ-"Буханку"

один квадроцикл.

Еще 26 единиц российской техники были поражены и повреждены, среди них:

10 танков,

10 БМП,

два БРЕМ,

три МТЛБ,

1 "Урал".

Напомним, ранее в Третьей штурмовой показали, как отбивают атаки оккупантов. Враг для штурма в три захода привлек танки, бронетранспортер, боевую машину пехоты и МТ-ЛБ.

Сначала защитники поразили два танка и БТР, остановили движение – а дальше добили тех, кто попытался сбежать.