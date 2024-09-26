Враг задействовал танки, БТР и БМП: в Третьей штурмовой показали, как отбивают атаки окупантов. Видео

На Харьковском направлении на передовой подразделении Третьей штурмовой бригады показали, как отразили штурм российских оккупационных войск. Враг для штурма тремя заходами привлек танки, бронетранспортер, боевую машину пехоты и МТ-ЛБ.

Видео дня

Видео боевой работы и ударов по войскам государства-агрессора опубликовали в Telegram-канале бригады в четверг, 26 сентября. Как отмечается, были отражены три наката вражеской техники.

"Враг наступает на наши позиции – отражены три наката техники. Уцелевший танк, пытавшийся прорваться догнали с FPV", – рассказали военные.

По словам бойцов Третьей штурмовой, они поразили два танка и БТР, остановили движение, и добили тех, кто хотел скрыться.

"Эффективность и профит: численную технику разобрали только беспилотниками, вражеские атаки – успешно отбили!" – отметили защитники Украины.

В бригаде также добавили, что в Харьковской области врага продолжают уничтожать бойцы FATUM из Противотанкового батальона, Primus из 1-го штурмового, бойцы 2-го штурмового, Revenge group из 1-го механизированного батальонов и ББС.

Ранее командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко рассказал, что на Харьковском направлении россияне не прекращают попыток продвинуться, несмотря на то, что это им не очень удается.

На севере региона российское командование задействовало подразделения "Ахмат". В частности, их присутствие подмечено на направлении Глубокого. Задача перед "ахматовцами" поставлена традиционной для этого подразделения: они должны заставить военных РФ идти в мясные штурмы, россияне их панически боятся.

А воины 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" рассказали, что на Харьковском направлении взяли в плен группу российских оккупантов. Все новые пленные, прежде чем идти на войну в Украину, были заключенными и находились в российских колониях.

Как сообщал OBOZ.UA:

– бойцы 11 бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины уничтожили новейший российский беспилотник Supercam S350. Этот дрон считается одним из передовых в арсенале России и стоит около 20 тысяч долларов.

– Аэроразведчики-нацгвардейцы одного из подразделений 11 бригады им. Михаила Грушевского спасли жизнь украинскому патриоту на линии боевого столкновения. Спасенным оказался партизан, действовавший на южном направлении.

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