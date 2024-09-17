Аэроразведчики спасли жизнь украинскому партизана на юге: появилось видео операции

Аэроразведчики-нацгвардейцы одного из подразделений 11 бригады им. Михаила Грушевского спасли жизнь украинскому патриоту на линии боевого столкновения. Спасенным оказался партизан, действовавший на южном направлении.

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Соответствующее видео показала Национальная гвардия Украины. Как отмечают в Нацгвардии, в операции по спасению принимали участие несколько бригад ТрО и Национальной гвардии.

"В тылу врага, на временно оккупированных территориях, мужчина выполнял партизанскую миссию и определял позиции врага, после чего для успешной эвакуации должен был переплыть через реку", – рассказали одесские гвардейцы.

Аэроразведчики из 11 бригады им. Грушевского сбросили партизану три спасательных круга и помогли этим в эвакуации в безопасное место.

11-я бригада имени Михаила Грушевского дислоцируется в Одессе, в/ч 3012. Она была создана еще в 1992 году на базе 42-го отдельного моторизованного спецполка милиции. В 2014 году подразделение вошло в состав вновь созданной Национальной гвардии.

В течение 2014-2015 годов 400 офицеров, военнослужащих по контракту и срочников полка выполняли боевые задания в зоне боевых действий в составе объединенной группировки Нацгвардии в секторе "М" на Донбассе.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинские партизаны провели успешную разведку базы Черноморского флота РФ. Наблюдение за базой позволило получить важную информацию о передвижении техники и личного состава российских военных, а также зафиксировать активность военных подразделений.

Также агент военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" проник на Кингисеппский машиностроительный завод, чтобы собрать информацию о его значении для российского ВПК. Было установлено, что завод специализируется на производстве прицепов для нужд минобороны РФ, а также гусеничных траков для военной техники.

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