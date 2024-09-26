Воины НГУ на Харьковщине взяли в плен 'вагнеровцев' со стажем: они рассказали о проблемах в армии РФ

На Харьковском направлении на передовой воины 13 бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Хартия" взяли в плен группу российских оккупантов. Все новые пленные перед тем, как идти на войну в Украину, были заключенными и находились в российских колониях.

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Об этом сообщили в среду, 25 сентября, на Facebook-странице Оперативно-тактической группировки "Харьков". В ходе этой операции воины пополнили обменный фонд на четырех захватчиков.

"Двое из четырех пленных сдались сами, еще двоих хартийцы захватили врасплох в стрелковом бою. Все пленные – бывшие заключенные, двое из них – "вагнеровцы" со стажем. Один из "вагнеровцев", в частности, участвовал в походе Пригожина на Москву", – отметили в ОТУ "Харьков".

Военные также сообщили, что российские оккупационные войска на Харьковском направлении находятся под военным контролем подразделений Сил обороны Украины. Враг вынужден преодолевать большое расстояние пешком, чтобы только добраться до линии боевого столкновения.

Кроме того, огневой контроль логистических путей российских оккупантов делает невозможным подвоз продуктов и воды, говорят пленные. Поэтому они пили воду из луж.

"Разведывательные и ударные дроны нацгвардейцев не дают врагу возможности накопить силы для массовых атак", – добавили в ОТУ "Харьков".

Как сообщал OBOZ.UA:

– бойцы 11 бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины уничтожили новейший российский беспилотник Supercam S350. Этот дрон считается одним из передовых в арсенале России и стоит около 20 тысяч долларов.

– Аэроразведчики-нацгвардейцы одного из подразделений 11 бригады им. Михаила Грушевского спасли жизнь украинскому патриоту на линии боевого столкновения. Спасенным оказался партизан, действовавший на южном направлении.

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