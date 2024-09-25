Враг задействовал подразделения 'Ахмат' в направлении Глубокого на Харьковщине: военный рассказал, что происходит

На севере Харьковской области российское командование задействовало подразделения "Ахмат". В частности, их присутствие замечено на направлении Глубокого.

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Задача перед "ахматовцами" поставлена традиционная для этого подразделения: они должны заставить военных РФ идти в мясные штурмы, россияне их панически боятся. Об этом рассказал командир батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко в эфире КИЕВ24.

На Харьковском направлении россияне не прекращают попыток продвинуться, несмотря на то, что им это не очень удается.

"Противник продолжает совершать штурмовые действия, интенсивность сохраняется на среднем уровне, и так или иначе пытается накапливать дополнительные силы и средства для проведения ударно-штурмовых действий", – отметил Федоренко.

В то же время, на севере Харьковщины, в частности в районе Глубокого, украинские воины заметили присутствие подразделений "Ахмат". Впрочем, кадыровцы, как обычно, сами не воюют.

"Противник на отрезок завел подразделения "Ахмат". О чем это свидетельствует? Это свидетельствует о том, что за счет деятельности Сил обороны был противник определенным образом деморализован. Потому что подразделения "Ахмат" появляются преимущественно там, где нужно навести порядок в российских оккупационных войсках – как в регулярных, так и в частной военной компании "Шторм-Z". Потому что именно кадыровцы обладают полнотой власти относительно наказания, принуждения и даже вынесения смертных приговоров на поле боя", – рассказал командир подразделения "Ахиллес".

"Заградотряды" в исполнении "Ахмата" вызывают у захватчиков почти животный ужас.

"Это влияет на российских оккупантов таким образом, что после получения несущественного ранения, например, ранения ноги, после которого они могли бы вернуться, им окажут помощь и они могли бы дальше продолжить существовать, потому что жизнью в РФ это назвать нельзя... Но противник выбирает пустить себе пулю в голову и на этом завершить свою жизнь. Боятся своих же. Так Россия воевала всегда, так продолжает воевать сейчас", – подчеркнул Федоренко.

Он также спрогнозировал наращивание российской группировки в Харьковской области.

"В руках Сил обороны находится инициатива в полной мере. Противник успеха не имеет. И мы понимаем, что со временем противник будет наращивать, к сожалению, свои усилия", – подчеркнул он.

Напомним, ранее в ISW констатировали, что российские войска штурмуют Угледар. Аналитики оценили, способен ли враг захватить город и чем это грозит.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совбеза озвучил информацию, что РФ хочет атаковать три украинских АЭС.