Российские войска штурмуют Угледар: в ISW оценили, способен ли враг захватить город и чем это грозит. Карта

Аналитики отмечают, что наступательные действия под Угледаром и Покровском взаимно усиливают друг друга и преследуют цель растянуть украинские силы на более широком фронте в Донецкой области. Однако даже в случае захвата Угледара российскими войсками это вряд ли обеспечит существенное оперативное преимущество для дальнейших атак в западной части Донецкой области.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 24 сентября. Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что российские войска продвинулись в восточный Угледар до улицы 12 Десантников, подтверждая данные из российских и украинских источников о прорыве на восточных окраинах города между 23 и 24 сентября.

Оккупанты также пытаются продвигаться на северо-восточном фланге Угледара через Водяное и на юго-западном фланге через Пречистовку, вероятно, с целью оцепления украинских сил и принуждения к отступлению.

"Потенциальный захват Россией Угледара вряд ли кардинально изменит ход наступательных операций на западе Донецкой области. Угледар не является особенно важным логистическим узлом", – отмечают в отчете.

Аналитики утверждают, что российские войска уже контролируют большинство ключевых дорог, ведущих к Угледару. Поэтому захват этого города не обеспечит оккупантам доступ к новым путям, а также не перекроет критически важный путь материально-технического обеспечения украинских войск.

"Потенциальный захват Угледара также не обязательно предоставит российским войскам выгодную позицию, с которой они смогут начать дальнейшие наступательные операции в других частях западной части Донецкой области", – говорится в отчете.

Эксперты ISW также отметили, что скорость захвата Угледара российскими войсками будет зависеть от решений украинской стороны. Если украинское командование решит, что риск оцепления или расходы на оборону города слишком высокие, войска могут отступить, что позволит РФ взять город без ближнего боя.

Однако если украинские силы решат защищать Угледар и смогут сдержать попытки его окружения, россиянам будет крайне трудно прорваться через хорошо укрепленный город, оборону которого укрепляли более двух лет.

"Если россияне не возьмут населенный пункт относительно быстро, на маневр российских войск на флангах Угледара может также повлиять начало осенних дождей, что значительно усложнит продвижение российских войск из-за преимущественно сельской и сельскохозяйственной местности вокруг Угледара, поскольку она станет намного грязнее", — говорится в отчете.

Аналитики отметили, что Россия уже предпринимала попытки захватить Угледарь по меньшей мере дважды — в конце 2022 и начале 2023 года. Обе попытки завершились значительными потерями для российских войск как в личном составе, так и в технике.

По оценкам ISW, нынешние наступательные действия России под Угледаром и Покровском являются взаимоусиливающими и направлены на растяжение украинских сил вдоль более широкого фронта в Донецкой области. Однако даже если РФ удастся захватить Угледар, это не будет иметь существенного оперативного значения, чтобы еще больше растянуть украинские силы в этом районе.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска РФ якобы предприняли первую попытку зайти на территорию многоэтажной застройки в Угледаре Донецкой области. Большое количество КАБов и авиация – это единственное, что позволяет вражеской пехоте двигаться вперед на этом передовом участке.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики Института изучения войны еще в начале сентября известили, что войска РФ активизировали наступательные усилия на Угледарском направлении. Хотя бои за Угледар идут с начала полномасштабной войны, там разрушены почти все здания.

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