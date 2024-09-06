Войска РФ активизировали наступательные операции в районе Угледара: в ISW объяснили замысел врага. Карта

Российские войска активизировали наступательные усилия на Угледарском направлении. Там врагу удалось добиться незначительных тактических успехов.

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Усиливая давление на Угледар, захватчики, вероятно, стремятся создать условия для дальнейших своих успехов на приоритетном для РФ Покровском направлении. Об этом идет речь в новом аналитическом материале американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики обратили внимание на недавнюю активизацию российских войск вблизи Угледара. Началась она ориентировочно с 1 сентября, за это время россиянам удалось добиться незначительных тактических успехов в упомянутом районе.

Так, геолокационные кадры от 5 сентября свидетельствуют о продвижении российских войск к центру Пречистовки (к западу от Угледара) в результате механизированного штурма силами около роты.

На других кадрах, опубликованных в тот же день, видно, что оккупанты из рядов 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ подняли российский триколор в северо-западной части населенного пункта, россияне заявили о захвате Пречистовки.

Также российские пропагандисты утверждали, что украинские воины отступили из Золотой Нивы (западнее Пречистовки), а также что оккупационные силы продолжают наступление в этом районе.

Кроме того, аналитики геолоцировали кадры от 5 сентября, указывающие на продвижение россиян восточнее Угледара вблизи Южнодонбасской шахты №1. А в украинских источниках появились кадры российских механизированных штурмов численностью около взвода возле Макаровки (южнее Великой Новоселки и западнее Угледара) и Пречистовки в последние дни.

Активизацию российских войск на Угледарском направлении признал и российский диктатор Владимир Путин, который во время Восточного экономического форума во Владивостоке 5 сентября заявил, что российская восточная группировка войск, отвечающая за участок фронта от Угледара до Гуляйполя, 3 сентября оккупировала кусок украинской территории: Путин, описывая это "территориальное приобретение", сформулировал его как "прямо в один удар треугольник захватили — 7 на 5 км".

Аналитики ISW отметили, что усиленные наступательные действия россияне ведут и на других направлениях к юго-западу и западу от Донецка. Поэтому в ближайшей перспективе активизация захватчиков под Угледаром вряд ли приведет к снижению темпов наступления на других участках фронта Донетчины.

На юго-западе и западе от Донецка россияне прибегают к регулярным и относительно крупным механизированным штурмам еще с июля, хотя до сих пор смогли добиться лишь незначительных тактических преимуществ. Сначала эти усилия преследовали цель перерезать трассу Константиновка – Угледар, однако и когда цель были достигнута, механизированные штурмы россиян в этом районе продолжаются. И пока ни усиление интенсивности боев на Покровском направлении, ни украинская операция в Курской области не помешали темпам российского направления на упомянутом участке.

Следовательно, считают аналитики, продолжение крупных механизированных штурмов войск РФ, несмотря на потери, свидетельствует о том, что и восточной, и южной группировке российских сил в этом районе командование ВС РФ поставило задачу в более широких оперативных целях.

Россияне, предположили аналитики, преследуют цель вести взаимоусиливающие наступательные операции на южном фланге Покровского направления, непосредственно к западу от города Донецк, вдоль трассы Константиновка-Угледар и у самого Угледара. В конце августа они начали непосредственные тактические действия вдоль линии Селидово – Украинск – Горняк к юго-востоку от Покровска с целью расширения российского выступления на Покровском направлении и устранения уязвимости выступления для украинских контратак.

"Российским войскам уже удалось частично расширить южный участок Покровского выступления, они продолжают усилия по тактическому охвату ограниченных украинских позиций в сельской местности к востоку от Горняка и к северу от Красногоровки. Сообщается, что российские силы продвинулись к окрестностям Украинска и приближаются к окрестностям Горняка, и захват этих городов позволит российским войскам атаковать Курахово — значительный украинский оборонный узел на фронте к западу и юго-западу от Донецка — с севера, а также с востока от Красногоровки и Максимильяновки", – говорится в материале ISW.

И активизация РФ возле Угледара, предполагают аналитики, может преследовать цель создать давление на западный фланг украинской обороны к западу и юго-западу от Донецка, поскольку российские силы приближаются к Курахово на восточном фланге.

Наступательные операции вдоль трассы между Константиновкой и Угледаром могут создать для россиян условия для продвижения как в Курахово на севере, так и в Угледар на западе.

"Российские войска совершили неудачное наступление в западной части Донецкой области зимой 2022-2023 годов, которое характеризовалось массовыми фронтальными механизированными штурмами самого Угледара, но теперь, похоже, российские войска преследуют постепенное продвижение вдоль нескольких взаимно поддерживающих направлений – план российской кампании, который стал шире, поскольку российские военные отказались от попыток оперативно-важных прорывов путем механизированного маневра", – говорится в материале.

Захват россиянами Курахово и Угледара позволил бы россиянам добиться более быстрых тактических успехов до и вдоль шоссе Н-15, хотя российские силы, вероятно, столкнутся с проблемами в использовании предполагаемого захвата этих населенных пунктов для ликвидации широкого украинского выступления на западе Донецкой области.

"Вероятный захват Угледара Россией устранит украинский опорный пункт, который украинские силы успешно использовали, чтобы воспрепятствовать попыткам России продвинуться к шоссе H-15 с юга, хотя захват Угледара не будет решающим фактором для того, смогут ли российские силы выйти на шоссе", – считают аналитики

К таким выводам они пришли, учитывая, что Угледар находится на 23 км к югу от шоссе H-15, и это расстояние преимущественно представляет собой открытое поле, поэтому россиянам необходимо было бы проводить успешные механизированные штурмы для более быстрого тактического достижения.

Однако усиленные российские механизированные штурмы к западу и юго-западу от города Донецка с конца июля и по сей день помогли оккупантам продвинуться всего на пару километров, а российские силы в очередной раз за время российско-украинской войны подтвердили свою неспособность к проведению механизированных маневров оперативного уровня.

Вероятный захват Россией Курахово оторвет от украинских сил еще одну важную оборонную точку, считают в ISW. Однако к западу от Курахово вдоль шоссе Н-15 расположен ряд населенных пунктов, что создает для украинского войска возможности для обороны. Так что считать, что россияне смогут быстрее продвигаться к западу от Курахово, если украинские воины будут обороняться, нет оснований.

"Российские восточная и южная группировки войск в целом доказали свою неэффективность в проведении успешных наступательных операций, а более боеспособные элементы Центральной группировки войск, двигающиеся на северном фланге Курахово, могут улучшить перспективы России захватить этот город. Однако маловероятно, что российское военное командование будет обязывать подразделения Центральной группировки войск долго продвигаться дальше вдоль трассы Н-15 и отойти от приоритетных задач Центральной группировки войск по захвату Покровска", – резюмировали в ISW.

Напомним, накануне, 5 сентября, главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский заявил, что ВСУ остановили армию РФ на Покровском направлении. По его словам, за последние шесть дней продвижение врага там не зафиксировано.

Сырский добавил, что ВСУ лишили оккупантов возможности маневрировать и подкреплять свои силы, поэтому, утверждает он, стратегия Украины сработала.

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