"Наша стратегия работает": Сырский заявил, что ВСУ остановили армию РФ на Покровском направлении

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский заявил, что Силам обороны удалось остановить наступление российских оккупационных войск на Покровском направлении на фронте. За последние шесть дней продвижение врага не было зафиксировано.

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Об этом он сказал в интервью CNN, опубликованном в четверг, 5 сентября. Таким образом, по его словам, ВСУ лишили окупантов возможности маневрировать и подкреплять свои силы.

"За последние шесть дней противник не продвинулся ни на метр в направлении Покровска. Другими словами, наша стратегия работает. Наши защитники смогли лишить оккупантов способности маневрировать и развертывать их силы подкрепления из других направлений", – отметил Главком.

Сырский добавил, что это ослабление "ощущается в других областях".

"Отмечаем, что количество артиллерийских обстрелов, а также интенсивность наступления уменьшились", – добавил главнокомандующий ВСУ.

Ранее президент Владимир Зеленский прокомментировал сложную для украинских защитников ситуацию на Покровском направлении. Глава государства подчеркнул, что основная задача Сил обороны на этом участке передовой – выбивать как можно больше сил армии России.

Отметим, что, по данным Генерального штаба ВСУ, на Покровском направлении в Донецкой области ситуация все еще остается сложной. В течение 5 сентября на этом участке передовой шли 42 боя в районах населенных пунктов Сухая Балка, Пантелеймоновка, Зеленое Поле, Воздвиженка, Новотроицкое, Гродовка, Миролюбовка, Новогродовка и Михайловка.

Как сообщал OBOZ.UA, Сырский признался, что новобранцы Вооруженных Сил Украины отправляются в бой, пройдя меньше подготовки, чем хотелось бы. Он объяснил это динамичной ситуацией на фронте.

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