'Ключевая задача – выбивать как можно больше сил оккупанта': Зеленский описал ситуацию на Покровском направлении

Президент Владимир Зеленский прокомментировал сложную для украинских защитников ситуацию на Покровском направлении фронта в Донецкой области. Глава государства подчеркнул, что основная задача Сил обороны на этом участке передовой – выбивать как можно больше сил армии России.

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Об этом президент сказал во время обращения к украинцам и миру в конце 925-го дня войны, в четверг, 5 сентября. Зеленский заверил, что Украина "прибавляет силы" на Покровском направлении.

"Был сегодня доклад главкома Сырского. Особенно – Покровское направление. Мы добавляем наших сил, и ключевая задача – выбивать больше сил оккупанта", – сказал он.

Также глава государства прокомментировал операцию Сил обороны Украины в Курской области государства-агрессора России.

"Мы сохраняем определенные рубежи и каждым днем Курской операции доказываем миру, что Россия может проиграть эту войну, и единственное, что для этого нужно – это достаточная наша решимость, решимость всех в мире, от кого зависит положение дел в мире. Не Москве определять будущее наших людей. И именно так должно быть всегда", – добавил Зеленский.

Ранее президент сказал, что операция украинских Вооруженных сил в Курской области может повлиять на ситуацию на Донбассе, в частности, на Покровском и Торецком направлениях. По его убеждению, может снизиться обострение из-за уменьшения числа российских военных.

Как сообщал OBOZ.UA, наступательный импульс российской армии достиг апогея и начнет снижаться уже в ближайшее время. Покровск по-прежнему является для противника целью номер один. Здесь он использует все силы и средства, в том числе принуждение бойцов оккупационной армии выполнять приказы под угрозой расстрела на месте, сказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

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