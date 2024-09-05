Российская армия достигла апогея, начинается спад активности. Интервью с генералом Романенко

Наступательный импульс российской оккупационной армии достиг апогея и начнет снижаться уже в ближайшее время. Покровск по-прежнему является для противника целью номер один. Здесь он использует все силы и средства, в том числе и принуждение бойцов оккупационной армии выполнять приказы под угрозой расстрела на месте.

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Несмотря на это, у врага больше нет возможности активно продвигаться по всем направлениям на востоке Украины. Об этом говорит ситуация под Торецком и в районе Нью-Йорка. Чтобы компенсировать это "проседание", страна-агрессор Россия может избрать новую тактику: активное применение баллистических ракет малой дальности, в том числе за счет поставок "оси зла". В то же время на уровне глав государств в настоящее время происходит формирование стратегических "красных линий".

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

– Со ссылкой на ряд источников Институт изучения войны сообщил, что уже в ближайшие дни страна-агрессор Россия может получить от Ирана баллистические ракеты малой дальности. Речь идет о Ababil и Fateh-360, дальность которых не превышает 120 километров. Что вам известно об этом вооружении? Может ли такое усиление врага сказаться на ситуации в наших городах и селах?

– Любое вооружение, особенно имеющее высокий потенциал разрушения, такое как баллистические ракеты, несет опасность. В Украине не так много средств, которые могут противостоять такому вооружению, уничтожать его. Наши союзники пытаются помочь нам в том, чтобы не допустить поставок вооружений в Россию, но "ось зла" – Россия, Северная Корея и Иран – наладила взаимодействие.

Однако я хотел бы напомнить, что и ранее Иран передавал России баллистические ракеты Fateh-110, Zolfaghar. К сожалению, у Ирана есть такого рода возможности, и россиянам нужно просто освоить применение этого оружия.

Фактически происходит формирование стратегических "красных линий" для каждой из сторон на самом высоком уровне в закрытом формате – не только в отношении взаимной поддержки и поставок вооружений между Ираном и РФ. Есть еще и глобальная игра между США, Китаем и РФ, где идут торги, в которых речь идет о стратегическом и особенно ядерном оружии. Известно, что эскалация и угрозы применения ядерного оружия – это два направления, которые Путин давно "оседлал" и применяет для давления на наших союзников.

В этом контексте очень показательными были поставки ракетного оружия России из Северной Кореи. "Пробный камень" был брошен. К сожалению, эти ракеты, KN-23 и KN-24, уже были применены врагом по Украине. Они не настолько точные, как "Искандеры", но достаточно разрушительные и имеющие серьезный потенциал.

Таким образом, иранские баллистические ракеты увеличивают опасность. В потенциале у России появляется возможность накрывать всю территорию Украины.

И этому нужно противодействовать. Как противодействовать? Необходимо бить по наземным объектам, которые связаны с пусковыми установками, с российскими и корейскими ракетными комплексами, а в перспективе, возможно, и с иранскими. Это первое направление противодействия. Второе направление связано с уничтожением ракет, которые уже запущены, и здесь нам могут помогать союзники. Конечно же, это менее эффективно, чем уничтожение пусковых установок. Для этого нам нужны противоракетные средства.

– Возвращаясь к иранским баллистическим ракетам дальностью 120 километров. Какое значение здесь имеет "санитарная зона", организацией которой на территории РФ занимаются ВСУ? Какими могли бы быть приоритетные цели этих ракет на таком расстоянии?

– Думаю, наступательный импульс российской оккупационной армии достиг апогея еще в августе. По прогнозам, он начнет снижаться в сентябре. По всем направлениям и с такими темпами противник больше не сможет продвигаться. Но, чтобы поддерживать свои позиции, можно применять оружие именно такой дальности. Фактически это дополнительный потенциал ракет тактического радиуса действия.

Причем речь ведь не только о ракетах на 120 километров. Тот же Fateh-110 имеет дальность до 300 километров, есть возможность применять ракеты и до 400 километров. Zolfaghar имеет дальность от 300 до 700 километров. Есть в России и ракеты на 1000 километров.

То есть это, как говорится, как "войдут во вкус". Сначала на 120 километров, а потом будут увеличивать. Лиха беда начало.

Это очевидно негативная перспектива для Украины. Поэтому здесь нужны не невнятные заявления о "мощной помощи" нашей стране, которые мы слышим от президента США, а реальное усиление, в том числе возможностей ПВО Украины.

– Последний вопрос – о Покровске. Мы видим, что оккупационная армия, к сожалению, продолжает продвигаться к этому населенному пункту. Бои в городской застройке считаются достаточно сложной задачей. Допускаете ли вы, что противник может попытаться обойти Покровск с флангов?

– Я не исключаю такой возможности. Но так или иначе все равно это будет означать захват этого города рано или поздно. Враг будет искать возможности с учетом своего инструментария. А у него он достаточно широкий. Это в том числе и авиационные бомбы, бороться с которыми союзники нам не помогают. Они не решают вопрос поставок дальнобойного вооружения, которое могло бы бить по аэродромам и складам на территории РФ. Кроме того, у врага преимущество в артиллерии и в личном составе – по этому показателю он кратно превосходит украинскую армию. Враг имеет возможность проводить ротации, поэтому на место уничтоженных военнослужащих на следующий день приходит такое же количество новых. Кроме того, в оккупационной армии крайне жесткая дисциплина. За невыполнение приказа – расстрел на месте. Это "пригожинские" подходы.

Думаю, российская армия будет продолжать вести боевые действия, выполнять свои задачи, несмотря ни на что. Вооружения, техника, боеприпасы и люди у них есть. Но они не в состоянии одновременно активно наступать и на Покровск, и на Селидово. И под Торецком действуют уже не так активно. Под Нью-Йорком для противника тоже не все так просто.

Покровск для них – основная цель, и они к ней продвигаются. У нас же есть некоторые опции для стабилизационных действий. Мы уже в начале этого пути на Покровском направлении.