В России заявили, что их армия приступила к штурму Угледара: что известно. Видео

Оккупационные войска РФ якобы предприняли первую попытку зайти на территорию многоэтажной застройки в Угледаре Донецкой области. Большое количество КАБов и авиация – это единственное, что позволяет вражеской пехоте двигаться вперед на этом участке передовой.

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Во вторник, 24 сентября, сообщения об этом появились в российских и украинских Telegram-каналах с публикацией кадров обстрелов. Тем временем военный аналитик Forbes утверждает, что под угрозой окружения в городе "оказалась украинская бригада численностью около двух тысяч человек".

О том, что российские военные приступили к штурму Угледара, пророссийские военные блогеры начали писать еще накануне вечером. Пропагандист Борис Рожин заявил, что "формально они находятся в черте города уже два дня" и с тех пор якобы заняли "угледарские дачи" в пригороде.

Кремлевский военкор Юрий Котенок заявил, что уже к началу вторника ВС РФ "удалось закрепиться" в восточной части города. Другие его "коллеги" писали, что там расположились "передовые подразделения".

Еще ряд пропагандистов хвалебно извещали, что российские военные "продолжают улучшать свои позиции вокруг города, загоняя украинский гарнизон в окружение".

"Две тысячи военных 72-й механизированной бригады ВСУ рискуют оказаться в окружении", – написало даже издание Forbes в материале под авторством военного аналитика Девида Акса.

О ситуации также начали говорить украинские военные и блогеры-активисты. Так, боец батальона "Айдар" Стас Бунятов в своем Telegram-канале подтвердил, что российские военные "просочились на окраины самого Угледара".

"Загалом ситуація не в нашу користь, пі*ари користуються нашим виснаженням і досягають успіхів", – написав він.

В Telegram-канале "Офицер", который ведется от имени лейтенанта ВСУ с позывным "Алекс", говорилось, что оккупанты "смогли зайти на крайние улицы".

"Мощного наката не было, в город получилось проникнуть мелким штурмовым группам врага, поэтому можно заключить, что ныне там серая зона. Пи*ары туда заходят, не могут закрепиться, потому либо уходят, либо умирают. Ситуация на флангах вокруг города и дальше сложная", – объяснил боец.

Блогер Сергей Стерненко, публикуя видео обстрелов Угледара эти утром, сообщил, что ситуация там – критическая. Он предположи, что "в ближайшие дни Россия захватит город".

Генштаб ВСУ утром 24 сентября сообщил о восьми попытках российских оккупантов захватить украинские позиции недалеко от Павловки и Угледара. Больше официальной информации о ситуации на этом участке нет.

"Угледар. Раньше этот город был удобно оборонять, он на высоте. Но с активным приходом на фронт КАБов, врагу удалось его разрушить и двигаться во фланг. К сожалению, КАБы и авиация – это единственное, что позволяет вражеской пехоте двигаться", – признал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики Института изучения войны еще в начале сентября известили, что войска РФ активизировали наступательные усилия на Угледарском направлении. Хотя бои за Угледар идут с начала полномасштабной войны, там разрушены почти все здания.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло считает, что активизировавшись на Угледарском, а также Торецком направлениях, оккупанты пытаются оттянуть резервы Сил обороны. Однако приоритетом врага остается Покровское направление, на котором действует самая многочисленная военная группировка армии РФ "Центр".

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