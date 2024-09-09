'У противника есть приоритет': Жмайло объяснил, почему оккупанты активизировались на Торецком и Угледарском направлениях

Активизировавшись на Торецком и Угледарском направлениях, российские войска пытаются оттянуть резервы Сил обороны. Однако приоритетом врага остается Покровское направление, на котором действует самая многочисленная военная группировка армии РФ "Центр".

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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. Он объяснил, что другие участки фронта россияне прощупывают, чтобы распылять наши силы и заставлять нас постоянно их перебрасывать.

"Группировка войск "Центр", штурмующая Покровское направление, одна из самых многочисленных. В боевых действиях принимает участие чуть ли не 100 тысяч, а вся группировка в общей сложности насчитывает чуть ли не 200 тысяч – со всеми силами логистики и всеми частями. Поэтому Торецкое и Угледарское направление им в большей степени необходимы для отвлечения, чтобы мы окончательно бросили туда все наши резервы", – отметил специалист.

По его словам, в Угледаре россияне частично, в некоторых местах, перерезали трассу Угледар-Константиновка.

"Не путать с той Константиновкой, которая расположена в агломерации с Краматорском и Славянском. Эта дорога якобы выводит в тыл к городу Угледар, соответственно, и в тыл наших войск, которые держат оборону на том направлении. Враг хочет этим воспользоваться", – рассказал Жмайло о замысле оккупантов.

В то же время он отметил, что в Угледаре есть небольшая по площади, но плотная городская застройка, которая находится на возвышенности. Врагу сложно там работать, поскольку они как на ладони для нашей артиллерии.

"Поэтому они пытаются действовать очень малыми группами, по посадкам. Но благодаря сноровке наших артиллеристов мы удерживаем оборону города", – отметил Жмайло.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 6 сентября в ISW сообщили, что оккупанты активизировали наступательные усилия на Угледарском направлении. Там врагу удалось добиться незначительных тактических успехов. Аналитики предположили, что, усиливая давление на Угледар, захватчики, вероятно, стремятся создать условия для дальнейших своих успехов на приоритетном для РФ Покровском направлении.

– Ранее аналитики канала DeepState отметили, что оккупанты пытаются с флангов атаковать Угледар на Донетчине, чтобы взять его в кольцо. С этой целью вражеские подразделения активизировались на двух участках – западнее Павловки и возле Водяного.

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