Оккупанты пытаются обойти Угледар и взять его в кольцо: в Deep State раскрыли замысел врага. Карта

Российские оккупационные войска пытаются с флангов атаковать Угледар на Донетчине, чтобы взять его в кольцо. С этой целью вражеские подразделения активизировались на двух участках – западнее Павловки и возле Водяного.

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Замысел захватчиков раскрыли аналитики канала DeepState. Там объяснили, что россияне пошли на такой шаг, поскольку количество их неудачных попыток штурмовать во фронт измеряется уже сотнями.

"Ка*апы цели не достигли, но имеют частичный успех. ЛБО в том районе уточняется", –отметили на канале.

Напомним, в ISW сообщили, что также оккупанты продвинулись на более чем 2 км на Покровском направлении в Донецкой области. В то же время, украинские силы якобы отступили в Новогродовке, где враг захватил позиции в центральной части города. По сообщениям росСМИ и Z-блогеров, кремлевские захватчики контролируют большую часть населенного пункта.

Как говорится в аналитике, вероятно, украинское командование решило, что указанный населенный пункт не является оперативно значимым и не стоит потенциальных потерь.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ISW сообщили, что оккупанты продолжают перебрасывать силы в Курскую область, где украинские военные проводят операцию. Агрессор снимает личный состав и технику с менее приоритетных участков линии фронта в Украине.

– В "Легионе Свободы" сообщили, что оккупанты активизировали наступательные действия в Запорожской области. После определенного относительного затишья враг начал регулярные атаки по позициям украинских войск.