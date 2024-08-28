Оккупанты продвинулись на Покровском направлении: в ISW объяснили, на что делает ставку враг. Карта

Российские оккупационные войска продвинулись более чем на 2 км на Покровском направлении в Донецкой области. В то же время украинские силы якобы отступили в Новогродовке, где враг захватил позиции в центральной части города.

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Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW). Они отметили, что по сообщениям росСМИ и Z-блогеров, кремлевские захватчики контролируют большую часть населенного пункта.

Также в ISW сообщили, что дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 27 августа, свидетельствуют о незначительном продвижении россиян в юго-восточную Гродовку и захвате Калинового. Российские милблогеры также утверждали, что украинские войска "потеряли" Мариновку, а подразделения 228-го мотострелкового полка Центрального военного округа захватили Мемрик, хотя аналитики пока не наблюдали визуальных доказательств действий российских войск в этих населенных пунктах.

Кроме того, некоторые российские источники также утверждали, что оккупанты продвинулись в южную Михайловку и атакуют северо-восточное Селидово.

В ISW отметили, что последние темпы продвижения россиян в Покровском направлении были относительно быстрыми – захватчики продвинулись по большей части Новогродовки за считанные дни. Похоже, что россияне предпочитают продвижение вдоль железнодорожного пути, а не ведение боев по всей Новогродовке.

"Сравнительно быстрое продвижение россиян в Новогродовку за последние 24 часа, вероятно, частично вызвано явным отступлением украинских войск из Новогродовки", – говорится в аналитике.

Эксперты предполагали, что оккупантам понадобится больше времени, чтобы захватить этот город. Они отметили, что ошиблись, поскольку считали, что украинские силы сохраняют позиционную оборону в пределах урбанизированных районов Новогродовки, но, похоже, это пока не так.

Как говорится в аналитике, вероятно, украинское командование решило, что указанный населенный пункт не является оперативно значимым и не стоит потенциальных потерь.

"Ее (Новогродовки. - ред.) потенциальный захват теоретически откроет путь к Покровску, который больше, лучше укреплен и, в конце концов, важнее Новогродовки из-за своего центрального положения как ключевого логистического узла в западной части Донецкой области. Украинские войска вряд ли отступят с Покровска, не защитив город", – считают в ISW.

Там предположили, что россияне, вероятно, будут вынуждены израсходовать значительную живую силу и технику для захвата Покровска, если украинское военное командование решит усилить это направление.

"Поэтому наступающие российские войска вряд ли смогут поддерживать текущий темп успехов бесконечно долго, особенно если они начнут штурмовать сам Покровск", – отметили аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Израильский военный обозреватель Давид Шарп сообщил, что пока украинскому командованию не удается сбалансировать фронт в районе Покровска. Тенденция может измениться, если там будут грамотно вовлечены значительные силы. По его мнению, продвижение россиян в сторону Покровска связано не только с ошибками защитников, но и с недостаточным количеством сил.

– Накануне офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий сообщил о критической ситуации на Покровском направлении, где российские войска сосредоточили свои основные усилия. Оккупанты действуют неадекватно, уничтожая все на своем пути.

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