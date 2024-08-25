"Тенденция может меняться": Шарп объяснил, что происходит на Покровском направлении

Пока что украинскому командованию не удается сбалансировать фронт в районе Покровска. Тенденция может поменяться, если там будут задействованы значительные силы, и задействованы грамотно.

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Ситуацию на Донетчине в интервью OBOZ.UA прокомментировал израильский военный обозреватель Давид Шарп. По его мнению, продвижение россиян в сторону города Покровск связано не только с ошибками обороняющихся (о чем говорили украинские источники), но с недостаточным количеством сил.

Шарп сказал, что это главная проблема на указанном направлении. "Нет возможности создать стабильную линию обороны на открытой местности, которую занимает достаточное количество сил и которую можно держать очень долго. Эта тенденция может меняться только в том случае, если значительные силы окажутся задействованными, и грамотно задействованными", – заявил эксперт.

В случае продолжения тенденции, если войскам РФ удастся подойти к Покровску и Мирнограду, возникнет "несколько иная ситуация".

"Одно дело, когда сил недостаточно и открытая местность, а другое дело, когда противник упирается в города. Если не дать ему обойти города и подготовить их к обороне, даже не очень большими силами, то, как показывают примеры этой войны, оборонять [можно] очень и очень долго. Я не говорю – бесконечно долго. Это не очень правильное определение. Но урбанизированная местность – это совсем другое, чем открытая местность. Поэтому все упирается в подготовку. У украинцев было время подготовиться", – отметил Шарп.

Он напомнил о городе Часов Яр, за который тяжелейшие бои идут уже много месяцев, но продвижение российской армии за это время было символическим.

"Неутешительное предположение – российские войска приблизятся к Покровску. Утешительное предположение в том, что оборонять города значительно легче. И если предпринять соответствующие меры и не дать себя обойти, то здесь противник вполне может быть остановлен с огромной долей вероятности", – сделал прогноз Шарп.

Как сообщал OBOZ.UA, за неполные сутки (по состоянию на 16:00 воскресенья, 25 августа) на Покровском направлении россияне совершили 17 штурмовых действий в районах семи населенных пунктов.

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