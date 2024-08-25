Прорыв ВСУ в Курской области заставил бы Кремль менять планы. Интервью с израильским обозревателем Давидом Шарпом

Украинские Силы обороны продолжают операцию в Курской области РФ. Промежуточные итоги операции хороши, если говорить о темпах продвижения и площади взятой под контроль территории страны-агрессора. Чтобы совершить глубокий прорыв с большими достижениями, необходимо на порядок увеличить группировку ВСУ, но если бы это действительно удалось, Кремль был бы вынужден пересматривать свои планы в отношении войны в Украине.

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Оккупационная армия, вероятно, сможет вплотную подойти к Покровску, поскольку стабилизировать фронт на этом участке украинской армии пока не удалось. Но хорошая новость в том, что взятие города – сложная задача для врага. Его можно удерживать очень долго.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал израильский военный обозреватель Давид Шарп.

– Российские СМИ сообщили о том, что якобы 21 августа украинская диверсионно-разведывательная группа пыталась прорваться на территорию Брянской области России. По вашим оценкам, при нынешнем раскладе сил, ВСУ действительно было бы целесообразно расширить фронт в РФ?

– Рассуждать насчет целесообразности можно, только зная детали. На каких-то участках может быть нецелесообразно ни при каких условиях – и наоборот. Все упирается в силы и задачи. Прежде всего, есть ли украинцам чем расширять – это ключевой момент. Потому что, если нет достаточных сил, то никакое желание уже значения не имеет. А если силы есть, то какова цель.

Например, просто занять территорию и удержать ее, нанести противнику потери и отступить, отвлечь силы противника… То есть все упирается только в эти рассуждения.

Поэтому сказать целесообразно или нет, абстрактно, оторвано от дела, я не могу. Очень многие вещи были бы целесообразны при наличии сил. Перебросить резервы и под Торецк, и под Покровск, сделать что-то еще… Но, к сожалению, возможности не безграничны.

В отношении того, что было в Брянской области, мне сложно судить. Возможно, действительно была попытка нанести неожиданный удар, это была разведка боем, чтобы заставить россиян нервничать на всем протяжении границы. Нервничать – это значит, держать там силы, не перебрасывать, например, в Курскую область, а перебрасывать на другие участки границы.

Но все это только предположения. В любом, если есть чем, если есть время подготовить операцию и нанести болезненный укол, то беспокоящие действия в разных местах в принципе целесообразны. Но если эти силы очень нужны в другом месте, желательно действовать в другом месте, а не просто отвлекать противника. Это вопрос приоритетов.

– Конечно же, у нас нет всей полноты информации, но по крайней мере, есть карты боевых действий ВСУ в Курской области. Если просто проанализировать эти карты, какие выводы можно сделать? По вашему мнению, насколько эта операция успешна?

– В общем и целом она на данный момент, по всей видимости, успешна. Вопрос в том, какие задачи ставило командование. Например, если мы говорим о продвижении и территориальном контроле. Если выполнены задачи-минимум – а я предполагаю, что они выполнены, хотя я этих приказов, конечно же, не видел, - тогда операцию можно считать успешной. Тем более, если задачи-минимум серьезно превышены.

Но тут важно понимать, что после того, как эффект неожиданности, оперативной и тактической внезапности после первых дней исчерпан, когда российская армия перебросила довольно значительные силы для преграждения украинской армии, то тогда ожидать быстрого продвижения уже нельзя. Более того, задача продвигаться без конца, по всей видимости, не стоит и не может стоять. В итоге задействованы ограниченные силы.

Если ты задействуешь относительно ограниченные силы, а не какую-то гигантскую группировку с далеко идущими целями, то ты не можешь продвигаться бесконечно, даже если оборона противника не очень сильная. Необходим обеспечивать логистику, чтобы не было отрыва от собственных сил. Чем больше сил перебрасывает противник, тем больше опасность попасть в засаду, быть окруженным…

Поэтому в последние дни мы являемся свидетелями довольно медленного продвижения ВСУ. Насколько я вижу, происходит выравнивание и оптимизация. И, конечно же, есть Глушковский район, который с точки зрения логистики имеет потенциал быть взятым под контроль. Из-за того, что разрушены мосты, из-за того, что российская группировка там охвачена и прижата к реке. Если у украинского командования есть план эту группировку вытеснить или разгромить, то серьезные перспективы имеются. Но одного уничтожения мостов в данном случае недостаточно. Необходимы меры по вытеснению противника на земле, его разгром. И мы посмотрим, что в этом плане будет происходить.

Предположу, что эти задачи по взятию территории под контроль уже более-менее выполняются. Но дальнейшего развития ситуации, кроме Глушковского района, в плане развития ситуации, взятия под контроль больших территорий мне ожидать трудно. Разве что украинцы откуда-то введут в бой дополнительные значительные резервы. Но этого не происходило уже довольно долгое время. Есть другие приоритетные направления, где резервы тоже важны.

Поэтому мне кажется, что стремительно развиваться ситуация уже не будет. А далее все зависит от решения украинского командования и власти – удерживать территорию в Курской области, если да, то долго ли, либо удерживать, но недолгое время, либо отступить. И это ключевой момент.

Самое важное еще впереди.

– Мы видим, насколько для Кремля важно взятие отдельных населенных пунктов в Украине. Сейчас в приоритете у оккупантов – Покровск. Считаете ли вы, что украинская армия могла бы поставить перед собой цель взятие крупного города на территории РФ или какого-то значимого объекта, скажем, Курской АЭС – чтобы враг задумался о том, стоит ли продолжать наступление в Украине?

– Теоретически – да. Если бы украинская армия, украинское командование смогли бы создать огромную группировку, которая бы не только заняла многие сотни квадратных километров в Курской области, но создали бы огромную угрозу российским тылам, в том числе угрозу взятия под контроль больших городов, серьезного перерезания логистики, оперативного окружения российской группировки на Донбассе и так далее, если бы речь шла о глубоком прорыве с очень серьезными достижениями, то это очень серьезно повлияло бы на ситуацию на фронте и на принятие решений российским командованием.

Но проблема в том, что для достижения этого нужны огромные силы. Не несколько тысяч солдат, а несколько десятков тысяч. Ограниченными силами нет возможности взять под контроль Курск. Да, если бы россияне абсолютно проспали, если бы до Курска можно было бы доехать без сопротивления, то даже в таком случае это было бы проблематично.

Несколько тысяч человек не могут контролировать большую территорию. Рейд может быть успешным, если противник абсолютно не готов. Но чтобы взять большой населенный пункт, который оказывает сопротивление, нужны значительные силы. Плюс ты должен прикрывать эти силы от ударов с воздуха, ты должен обеспечивать фланги, логистику.

Таким образом, возможно, действительно следовало бы создать угрозу глубокого прорыва, но проблема в том, что возможностей таких нет. Соответственно, действуешь по возможности.

– Вопрос по поводу Покровска. Мы видим, что, вероятно, враг избрал это направление приоритетным и, к сожалению, успешно продвигается. Каков ваш прогноз?

– На протяжении последних многих недель мы видим, что украинскому командованию не удается сбалансировать фронт в районе Покровска. Украинские источники говорят о допущенных ошибках обороняющихся. Но главная проблема – тут не хватает сил. Нет возможности создать стабильную линию обороны на открытой местности, которую занимает достаточное количество сил и которую можно держать очень долго. Эта тенденция может меняться она может только в том случае, если значительные силы окажутся задействованными, и грамотно задействованными.

Если же тенденция продолжится и россиянам удастся подойти к Покровску и Мирнограду. Однако здесь уже возникает несколько иная ситуация. Одно дело, когда сил и недостаточно и открытая местность, а другое дело, когда противник упирается в города. Если не дать ему обойти города и подготовить их к обороне, даже не очень большими силами, то как показывают примеры этой войны, оборонять очень и очень долго. Я не говорю – бесконечно долго. Это не очень правильное определение. Но урбанизированная местность – это совсем другое, чем открытая местность. Поэтому все упирается в подготовку. У украинцев было время подготовиться.

Например, Часов Яр. Малюсенький городок, за который тяжелейшие бои идут уже много месяцев, но продвижение российской армии за эти месяцы было символическим.

Неутешительное предположение – российские войска приблизятся к Покровску. Утешительное предположение в том, что оборонять города значительно легче. И если предпринять соответствующие меры и не дать себя обойти, то здесь противник вполне может быть остановлен с огромной долей вероятности.