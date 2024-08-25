Оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских защитников: в Генштабе назвали самые горячие точки фронта

Российские захватчики не снижают интенсивности штурмов в ряде направлений фронта. На протяжении 25 августа самые ожесточенные бои ведутся в Донецкой области, близ Покровска и Курахово, а также на Лиманском направлении.

Видео дня

С начала суток до 16:00 на линии фронта произошло уже почти 70 боевых столкновений. Об этом говорится в свежей оперативной сводке с передовой, которую обнародовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. В общей сложности, с начала суток произошло 68 боевых столкновений ", – отметили в Генштабе.

Так, приграничные районы на севере Украины в течение дня оккупанты обстреливали из артиллерии и минометов. Били по районам населенных пунктов Стариково, Уланово, Бачевск, Ходино, Фотовыж, Голубовка, Славгород, Порозок и Поповка.

Применяли захватчики и авиабомбы: почти три десятка КАБ они сбросили в районах населенных пунктов Свеса, Дружба, Первомайское, Степановка, Эсмань, Студенок и Яструбиное.

Впрочем, не жалеют захватчики и собственное население. Так, по территории Курской области РФ россияне продолжают бить из танков, ствольной артиллерии и минометов, а также бомбят районы своих же населенных пунктов КАБами.

На Харьковском направлении произошло три вражеских атаки вблизи Липцев и Волчанска, где еще продолжается бой.

На Купянском направлении враг проводил семь атак в сторону Петропавловки, Колесниковки, Глушковки, Стельмаховки и Синьковки. В настоящее время продолжаются три боестолкновения.

На Лиманском направлении начались 13 боев. Противник штурмовал позиции наших защитников неподалеку от Грековки, Дружелюбовки, Пролетарского, Первомайского, Новосадового, Торского и Невского. У последнего враг был наиболее активным – провел пять атак, боевые действия продолжаются.

На Северском направлении украинские защитники остановили пять вражеских штурмов возле Верхнекаменского, Спорного и Выемки.

На Краматорском направлении захватническая армия наступала в сторону Спорного, Часова Яра и Андреевки. В общей сложности произошло шесть боестолкновений, одно из которых до сих пор продолжается. По Григоровке и Часову Яру оккупанты трижды били НАРами, выпустив около двух десятков этих авиаракет.

На Торецком направлении захватчики атаковали четыре раза – возле Торецка и Нелиповки. Все штурмы отражены.

На Покровском направлении россияне совершили 17 штурмовых действий в районах семи разных населенных пунктов. 11 из этих атак проходили возле Калинового и Новогродовки. Там враг задействовал для ударов вертолеты Ка-52. Силы обороны Украины сдерживают давление войск РФ и в общей сложности отразили 13 атак, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются. Также противник бросал КАБы по районам Александрополя и Галициновки.

На Кураховском направлении захватчики 10 раз атаковали вблизи Карловки, Невельского, Первомайского, Георгиевки и Константиновки.

На Времьевском направлении противник трижды штурмовал наши позиции у Водяного. Получил жесткий отпор. Дважды бил НАРами по Угледару.

На Ореховском и Приднепровском направлениях оккупанты, привлекая авиацию, нанесли два авиаудара по районам Жеребянок и Токаревки. Штурмов не проводили.

Напомним, утром в Генштабе сообщили, что за сутки 24 августа общие потери РФ в живой силе составили 1190 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, 11 боевых бронированных машин, 47 артиллерийских систем, две РСЗО, средство ПВО, 31 БПЛА оперативно-тактического уровня, 92 автомобиля и 17 единиц специальной техники оккупантов.