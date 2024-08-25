ВСУ отминусовали еще 1190 оккупантов и 11 ББМ армии РФ – Генштаб

Силы обороны Украины с начала полномасштабной войны нанесли армии РФ значительные потери в живой силе – 607 680 военнослужащих погибшими и ранеными. Из этого количества оккупантов около 1190 попали в этот список во время боев за прошедшие сутки.

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Также защитники уничтожили еще 206 единиц военной техники и вооружения захватнических войск. Обновленные данные по поводу потерь врага 25 августа обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Накануне наши воины уничтожили 47 артиллерийских систем (всего 17 396), 11 боевых бронированных машин (16 631), пять танков (8547), две РСЗО (1171), одно средство ПВО (936) ВС РФ.

С неба защитники "приземлили" 31 российский беспилотник оперативно-тактического уровня (всех 14 095). На земле сожгли еще 92 единицы автомобильной техники и автоцистерн (в общем 23 475), 17 – спецтехники (2928) врага.

С 24 февраля 2022 года по 25 августа 2024-го Силы обороны также уничтожили 2444 крылатых ракеты, 367 самолетов, 328 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в День Независимости Украины, 24 августа, подразделения Военно-морских сил ВСУ направили "поздравление" врагу на Кинбурнской косе. Наши защитники ударили по позициям оккупантов, поразив 120-мм миномет и склад из БК.

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